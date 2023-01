﻿Hirnklinik INI für Afrika geplant – Gründer Samii: Wir bauen nächstes Jahr

Der hannoversche Neurobiologe Prof. Majid Samii trägt seine Profession jetzt auch nach Nairobi. In der Hauptstadt Kenias soll eine weitere Hirnklinik nach Vorbild des hannoverschen INI entstehen. In Peking läuft die große INI-Kopie offenbar hervorragend – während es vom Standort Teheran nur schlimme Nachrichten gibt.

Hannover. Sein wissenschaftliches und medizinisches Erbe wird immer größer: Der hannoversche Neurochirurg Prof. Madjid Samii (85) will auf einem weiteren Kontinent eine Kopie seiner erfolgreichen Hirnklinik INI errichten. Nächstes Jahr werde Baustart in Kenias Hauptstadt Nairobi sein, sagte Samii am Rande der Jahresversammlung der Internationalen Stiftung Neurobionik.

INI expandiert aus Hannover nach Nairobi

Die in Hirnform gebaute Privatklinik im Medical-Parc unweit der Medizinischen Hochschule (MHH) zählt zu den Exportschlagern Hannovers. Im Jahr 2000 fertiggestellt, werden in dem 100-Betten-Haus komplizierteste Operationen vor allem an Hirn und Nervensystem vorgenommen. Zwar gibt es immer wieder Kritik daran, dass sich nur Privatpatienten und Superreiche, darunter zuweilen auch internationale Despoten, die Behandlung leisten können. Das Land lehnt aber Anträge zur Aufnahme in den Krankenhausplan regelmäßig ab, die eine Behandlung von solidarisch Versicherten ermöglichen würde.

2016 hatte Initiator Samii in Chinas Hauptstadt Peking eine erste Kopie seines Hauses eröffnen können, das mit 14 Operationssälen doppelt so starke Kapazitäten aufweist wie das hannoversche. Täglich würden dort 40 Operationen vorgenommen, sämtlich von Ärztinnen und Ärzten, die in Hannover ausgebildet wurden, schwärmte Samii bei der Jahresversammlung. Es sei schade, dass es in Deutschland zu wenig Unterstützung für ein ähnlich großes Haus wie in China gebe.

Peking läuft, Teheran macht Probleme

Andere Expansionspläne wurden von der Weltpolitik durchkreuzt. Samiis Versuch, in seiner Heimat Iran ein drittes INI zu errichten, das viermal so groß wie der hannoversche Ursprung ist, scheiterte im letzten Moment an den US-Sanktionen wegen des Atomkonflikts. „Die Gebäude in Teheran stehen – aber sie stehen leer und ich habe kaum noch Hoffnung“, sagte Samii. Siemens, Philips und die anderen Medizintechnikfirmen dürften keine Geräte liefern, sonst würden sie in den USA von Aufträgen ausgeschlossen.

Würdevoller Abend: Die Jahresversammlung der Stiftung Neurobinoik im Madsack-Pressehaus. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nun aber verleiht das Afrika-Projekt dem Macher neuen Tatendrang. Seit anderthalb Jahren führe er Gespräche mit der Regierung in Nairobi, verriet er: „Unser Ziel ist, in diesem Jahr die Finanzierung zu klären und im nächsten Jahr mit dem Bau zu beginnen.“ Er hoffe auf zwei Jahre Bauzeit wie einst in Hannover. „Danach können afrikanische Medizinspezialisten in Afrika ausgebildet werden und müssen dazu nicht nach Europa reisen“, schwärmte Samii.

Stiftung Neurobionik tagt im Pressehaus

Parallel zur Gründung des International Neuroscience Institute (INI), das Träger der Klinik ist, hatten hannoversche Honoratioren zur Unterstützung von Samiis Ideen kurz vor der Jahrtausendwende die Internationale Stiftung Neurobionik gegründet. Sie fördert seitdem wissenschaftliche Projekte im Bereich der neurologischen Forschung und Entwicklung.

Der Stiftungsvorsitzende, Ex-Messechef Prof. Klaus Goehrmann, konnte nun erstmals seit Ausbruch der Corona-Krise wieder zahlreiche langjährige Unterstützer zur Jahresversammlung begrüßen, darunter Madsack-Aufsichtsratschef Herbert Flecken, den einstigen Nord/LB-Chef Manfred Bodin, den ehemaligen Tui-Chef Michael Frenzel, den langjährigen VGH-Vorstandschef Hermann Kasten, 96-Clubchef Martin Kind, Scorpions-Sänger Klaus Meine und viele andere. Die Versammlung wurde im Madsack-Pressehaus in Kirchrode ausgerichtet, Vorstandschef Thomas Düffert begrüßte die Gäste.

Redner bei der Jahresversammlung der Stiftung Neurobionik (v. li.): Prof. Klaus Goehrmann, Prof. Madjid Samii und Prof. Amir Samii sowie Dr. Nico Krezdorn von der MHH und Dr. Souvrik Kar vom INI. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Samii zweifelt an KI

Anhand von aktuellen Beispielen zeigte Samiis Sohn Prof. Amir Samii, welche Fortschritte die neurowissenschaftliche Medizinforschung macht. Samii-Senior strahlte: Er glaube nicht an künstliche Intelligenz, „sie wird nur durch biologische Intelligenz erschaffen“. Hirn und Herz seien das Wichtigste – sie zu erforschen und gesund zu halten sei sein Lebensziel.