Streitfall

Im Streit um eine Ehrung für Altkanzler Gerhard Schröder nach 60 Jahren Mitgliedschaft in der SPD deutet sich eine Lösung an: Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg soll Schröder Ehrennadel und Urkunde überreichen. Die SPD-Basis will darüber noch beraten.

