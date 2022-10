﻿Staatsanwaltschaft Hannover erhebt Anklage gegen Pfleger, der Seniorin vergewaltigt haben soll

Hat ein 34-jähriger Altenpfleger seine Vertrauensstellung ausgenutzt und eine 72-jährige Seniorin in einem Pflegeheim in Hannover vergewaltigt? Am 25. November beginnt im Landgericht der Indizienprozess. In weiteren Fällen von sexuellen Übergriffen reichten die Beweise gegen den Angeklagten nicht aus.

Wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft: Ein Altenpfleger aus Hannover soll eine schwerstbehinderte Frau während seiner Nachtwache vergewaltigt haben. Am 25. November beginnt der Prozess gegen ihn.

Hannover. Dieser Prozess dürfte für Aufsehen sorgen: Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen einen 34-jährigen Altenpfleger erhoben. Er soll in der Nacht vom 2o. auf den 21. Februar 2022 eine schwerstbehinderte Seniorin (72) vergewaltigt haben. Der Angeklagte war in dem Pflegeheim im Norden Hannovers zur Tatzeit angestellt und hatte Nachtwache. Die Spurensicherer konnten DNA des Pflegers am Opfer sicherstellen, heißt es in der Anklage.

„Die Verhandlung beginnt am 25. November im Landgericht Hannover und ist bis Mitte Dezember terminiert“, sagt Can Türkay, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Nach Lage der Dinge wird es einen Indizienprozess geben. Denn der Angeklagte habe das Sexualverbrechen nicht gestanden. „Er hat ausgesagt, dass seine DNA im Rahmen der normalen Pflegetätigkeit in den Intimbereich der Seniorin gelangt sei“, erklärt Türkay. Die Strafkammer 2 wird klären müssen, wie glaubhaft diese Aussage ist.

Weitere Verdachtsfällen an Arbeitsplätzen des Angeklagten

Der Angeklagte sitzt seit Anfang Sommer in Untersuchungshaft. Neben der Schwere der Tat – auf Vergewaltigung steht eine Mindeststrafe von zwei Jahren – sah der Haftrichter auch eine Wiederholungsgefahr. Denn bereits an anderen Arbeitsplätzen kam es zu merkwürdigen Vorfällen. So erklärte eine 90-jährige Seniorin in einem Pflegeheim im Süden Hannovers, dass sie auf dem Gang zur Toilette sexuell missbraucht worden sei, teilte Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, nach der Verhaftung des Angeklagten mit. Zur Tatzeit arbeitete der 34-Jährige in diesem Heim. Allerdings ist die 90-Jährige dement und nannte eine Tatzeit, als der Angeklagte nicht im Dienst war. Zudem sind laut Söfker damals keine forensischen Spuren am Körper der Betroffenen gesichert worden.

In einem Pflegeheim im Westen der Stadt soll sich der Altenpfleger im September 2021 einer nackten Bewohnerin genähert haben. „Der Anfangsverdacht einer sexuellen Handlung hat sich aber nicht bestätigt“, sagte die Erste Staatsanwältin Söfker.

Der Altenpfleger hatte deshalb so viele Arbeitgeber, weil er bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt war. Unsere Redaktion hatte im März 2022 erstmals über einen anonymen Anrufer von den Ermittlungen gegen den 34-Jährigen erfahren.

Von Thomas Nagel