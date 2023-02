﻿Neue Zeiten: Altstadt-Flohmarkt in Hannover ist künftig bis 18 Uhr geöffnet

Der Altstadt-Flohmarkt kommt am 4. März aus der Winterpause. Dann hat der Trödelmarkt am Hohen Ufer von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Dies soll die Attraktivität sowohl des Flohmarktes als auch der Innenstadt insgesamt steigern, begründet die Veranstalterin die neuen Zeiten.

Neuerung: Der Altstadt-Flohmarkt am Hohen Ufer startet am 4. März in die neue Saison, dann mit festen Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr.

Hannover. Bummeln, stöbern, feilschen: Am Sonnabend, 4. März, kommt der Altstadt-Flohmarkt aus seiner Winterpause – dann erstmals in seiner über 50-jährigen Geschichte mit einer festen Öffnungszeit. Der Trödelmarkt am Hohen Ufer hat dann von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, Begründung: „Die Öffnungszeit nach hinten raus ist touristisch attraktiver“, sagt Hans Nolte, Chef der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), die den Flohmarkt verantwortet.

An den Wochenenden seien eine Vielzahl Touristen in der Stadt, die nach einem ausgedehnten Frühstück etwa in einem Hotel noch ausreichend Zeit für einen Stadtbummel mit Flohmarkt-Abstecher hätten.

Um längere Öffnungszeiten bis in die frühen Abendstunden hinein hätten aber auch die Händler gebeten, da sie den allgemeinen Trend festgestellt hätten, dass die Besucherzahlen am Nachmittag stärker seien als etwa am frühen Vormittag. „Die Frühaufsteher kommen natürlich auch, die können sich dann schon in der Aufbauphase umschauen“, so Nolte. Die beginnt um 8 Uhr. Der wöchentliche Altstadt-Flohmarkt startete im Prinzip seit seiner Umsiedlung ans Hohe Ufer im Jahr 1972 frühmorgens am Sonnabend und endete in den frühen Nachmittagsstunden. Mit dieser Tradition ist nun Schluss.

Ab April: Kinderflohmarkt ist ein Mal im Monat

Zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität am Hohen Ufer trage ab Mai dann auch die Leinewelle bei, die künstliche Surferanlage. Auch aus diesem Grund mache es Sinn, den Flohmarkt länger zu öffnen, so der HVG-Chef weiter. Etwa 120 Händler sind auf der etablierten Länge und Strecke entlang der Leine dabei, in Kürze soll auch der Parkplatz an der Schloßstraße dem Flohmarkt wieder zur Verfügung stehen, der für den Bau der Leinewelle benötigt wurde.

Der Kinderflohmarkt auf der Wiese am Landtag kommt erstmals nach der Corona-Zwangspause auch wieder, startet aber erst am 15. April. Weitere Termine sind: 6. Mai, 3. Juni, 24. Juni, 26. August und 9. September. An diesen Sonnabenden können Interessierte von 9 Uhr bis 14 Uhr Babyausstattung, Kinderbekleidung, -bücher, -fahrzeuge und -spielzeug verkaufen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Saison geht bis Ende Oktober, dann ist wieder Winterpause

Die Flohmarkt-Saison dauert bis zum 28. Oktober, dann ist wieder Winterpause. Wie erstmals ab Herbst 2022. „Die Händler-Nachfrage für den Winter war gering, weshalb die Kosten für Sicherheitspersonal und Toiletten nicht gedeckt gewesen wären. Als GmbH muss ich darauf achten, keine Verluste zu machen“, sagt Nolte.