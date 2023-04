﻿Fast zeitgleich zu: An der Lister Meile schließt nach dm auch Rossmann

Nicht nur dm schließt seine Filiale in der Lister Meile für einen Umbau: Bauarbeiten gibt es ab Freitag, 14. April, auch bei Rossmann. Die Drogeriekette macht hier für gut drei Wochen dicht und verweist auf die Filialen im Hauptbahnhof.

Hannover. Wer in der Lister Meile eine Drogeriekette sucht, muss in den nächsten Wochen einige Meter mehr in Kauf nehmen. Denn nicht nur die dm-Filiale ist in der kommenden Zeit für einen Umbau geschlossen. Auch der rund 200 Meter entfernte Rossmann macht für eine Renovierung dicht.