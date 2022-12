﻿Groß, größer, Aldi: Der Megamarkt bringt auch Probleme

Die neue Aldi-Filiale an der Anderter Straße in Hannover-Misburg bekommt eine große Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern – das liegt im branchenüblichen Trend. Allerdings wächst die Verkehrsinfrastruktur nicht mit, und das bringt Probleme mit sich, meint Andreas Voigt.

Hannover. Wachsen, um die Nachfrage zu befriedigen: Seit vielen Jahren gibt es in der Lebensmittelbranche den Trend, dass Verkaufsflächen im Supermarkt immer größer werden. Vor allem der Discounter Aldi geht da voran, durchschnittlich haben dessen Filialen eine Verkaufsfläche von inzwischen 1000 Quadratmetern. Branchenkenner begründen dies damit, dass Kunden ein breites Sortiment wollen, frische Artikel und große Backstationen. Die Supermärkte entwickeln sich zu kompletten Marktplätzen durch die Aufnahme weiterer Dienstleister wie Postagenturen, einer eigenen Bäckereikette und Gastronomie. Edeka ist da ein Beispiel.

Aldi-Discounter übt eine starke Anziehungskraft aus

Der neue Aldi-Discounter in Misburg mit seinen 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche entspricht also marktüblichen Gepflogenheiten. Ungetrübt kann die Freude über die schöne, neue Einkaufsmöglichkeit allerdings nicht sein. Dafür gibt es mehrere Gründe: Ein Supermarkt dieser Größe hat pauschal schon eine sehr starke Anziehungskraft, weil er das Einkaufen bequem macht. Viele Misburger werden wegen des neuen Backangebots künftig ihre Sonnabendbrötchen bei Aldi holen. Und: In Zeiten hoher Inflation und hoher Energiekosten liegt es auf der Hand, dass vermehrt (Neu-)Kunden den Megadiscounter ansteuern – mit dem Auto. In der Regel erledigen Verbraucher nämlich so gleich ihren kompletten Wocheneinkauf.

Die Forderung von Bezirksbürgermeister Klaus Tegeder nach einer Verkehrsentlastung ist also keineswegs aus der Luft gegriffen – es könnte nämlich eng werden auf der Anderter Straße. Und die Zeit drängt: Der Mega-Aldi kommt noch 2022.