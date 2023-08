Hannover

Teamwork: Auf dem Kirchentag in Nürnberg haben Jugendliche aus der St.-Martin-Gemeinde am Wandgemälde für das neue Café in Anderten mitgearbeitet.

Mit Livemusik, Kaffee und Kuchen eröffnet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Martin in Hannover-Anderten am 3. September ihr neues Café im Gemeindehaus. Es soll ein Treffpunkt im Herzen des Stadtteils werden – auch wenn vorläufig nur an zwei Tagen pro Woche geöffnet ist.

