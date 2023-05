Kostenfrei bis 17:29 Uhr lesen

Schulzentrum und Grundschule Pestalozzistraße

Randalierer sind am Wochenende in das Erich-Kästner-Schulzentrum (EKS) in Laatzen eingestiegen und haben alle Tiefkühlwaren vernichtet. Nach Auskunft der Schule entstand zudem ein hoher Schaden am Inventar. Auch in die Grundschule Pestalozzistraße drangen Unbekannte ein.