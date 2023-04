﻿„Ich kriege hier nichts mit“: War das Treppenhaus die perfekte Falle?

Hannover. Treppe um Treppe ziehen sich die Etagen in dem Mehrfamilienhaus. Mehr als 40 Parteien wohnen dort gut abgeschirmt vom Hausflur: Zwei schwere Türen und ein kleiner Balkon trennen die kleinen Flure der Wohnungen vom Treppenhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitagabend, 28. April, sollen in dem Haus am Osterfelddamm in Groß-Buchholz vier Unbekannte zwei Männer mit Schlagstöcken und einem Messer attackiert haben. Eines der Opfer erlitt eine Stichverletzung, schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Täter konnten fliehen. Nach Angaben der Polizei hatten die Angreifer die Männer zuvor unter dem Vorwand eines Internetgeschäfts zum Haus und dann in das Treppenhaus gelockt.

Kaum jemand scheint etwas mitbekommen zu haben

Dieser lange Flur jedenfalls scheint die perfekte Falle. Wer auf den höheren Etagen angegriffen wird, der scheint kaum eine Chance zu haben, kann nur auf den Aufzug warten oder nach unten fliehen. Das haben die zwei Männer wohl auch gemacht: Ihnen gelang nach Angaben der Polizei schließlich die Flucht nach draußen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von alledem hat offenbar kaum jemand etwas mitbekommen. Drei junge Männer, die am Samstagmittag ein paar Meter weiter gerade ein Auto beladen, schütteln den Kopf. Ein Paar nickt zwar zögerlich, davon gehört hätten sie schon. Aber erzählen wollen die beiden nichts und verschwinden schnell im Haus. Ein Polizeieinsatz? Ein Angriff? Ein Nachbar schaut etwas verwundert, schüttelt den Kopf und dreht sich weg.

„Hier ist viel los, hier ist es so laut“

Unten im Flur lehnt ein älterer Mann, seinen Namen will er in den Medien nicht lesen, aber erzählen will er schon. „Ich krieg hier vorne nichts mit“, sagt er und deutet auf den hinteren Teil des Hauses. Höchstens, wenn wieder einmal die Garage brenne. Er lacht. Seine Wohnung sei etwas abgelegen, vom Treppenhaus da höre er nichts, es sei denn, wenn jemand beim Wischen gegen das Geländer komme. „Das hallt dann durch das ganze Haus.“

Angriff im Treppenhaus: In einem der Häuser am Osterfelddamm wurde am Freitagabend ein 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt. © Quelle: Frank Tunnat

Einige sind Sonnabendmittag auf dem Platz unterwegs, an der Ecke spielen Kinder, die Tür des Hauses öffnet und schließt sich regelmäßig. „Hier ist so viel los, hier ist es so laut“, sagt der Nachbar. Ab und zu gebe es auch mal einen Polizeieinsatz. Häufig aber nicht. Wann denn der Überfall gewesen sei? Er zieht die Schultern hoch. „Da hatte ich meine Kopfhörer auf.“ Die Spuren im Treppenhaus, die seien ihm aber schon aufgefallen.

„Was war denn eigentlich los?“

Er berichtet von seiner Krankheit, den hohen Mieten, für die man in den Häusern „nobel“ wohnen könne, er lacht viel, dieses Mal hört es sich aber etwas bitter an. Dann fällt ihm noch etwas ein: Zwei Männer, einer von ihnen mit Vollbart und kräftig, mit einem blauen Kleinwagen. „Die haben mich letzte Woche angesprochen, ob sie mich zum Einkaufen fahren können.“ Die zwei hätten so getan, als würden sie ihn kennen, hätten ihm erzählt, dass sie oben wohnen, berichtet er und schüttelt den Kopf. „Aber ich kenn die gar nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu hätten sie ihm 50 Euro angeboten, wenn er was für sie erledige und mit zur Sparkasse komme. „Vielleicht waren es dieselben Täter“, überlegt er. Unterdessen kommt der Nachbar, der sich eben noch weggedreht hatte, vorbei. Nun scheint er neugierig geworden, er hält kurz an und fragt: „Was war denn eigentlich los?“