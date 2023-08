﻿Hannover: Anklage nach tödlichem Überfall an Heiligabend

Hannover. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat die mutmaßliche Räuberin angeklagt, die während ihres Überfalls an Heiligabend 2022 eine Seniorin tödlich verletzt haben soll. Brunhilde M. soll Marlies B. in deren Wohnung an der Berliner Allee ausgeraubt und dabei gestoßen haben. Die 84-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie einen Tag später im Krankenhaus starb. Inzwischen wird der Beschuldigten sogar eine weitere Tat zur Last gelegt – nur wenige Wochen später.

M. wird des Raubes mit Todesfolge beschuldigt. „Sie macht nach wie vor keine Angaben zur Tat“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die 53-Jährige soll laut Anklage ihrem Opfer am 24. Dezember gegen 12 Uhr im Treppenhaus aufgelauert haben. Als B., die eigentlich einkaufen wollte, deshalb zurück in ihre Wohnung ging, sei M. ihr gefolgt. Im Wohnungsflur habe die Drogenabhängige der 84-Jährigen dann gegen die Hüfte getreten.

Tödlicher Tritt: Seniorin ist verblutet

„Dabei erlitt die Frau unter anderem einen Beckenringbruch“, sagt Söfker. Die Seniorin selbst rief noch über den Hausnotruf den Rettungsdienst und kam ins Krankenhaus, dennoch starb B. am ersten Weihnachtstag laut Söfker „durch die starken inneren Blutungen“. Zum damaligen Zeitpunkt konnte das Opfer die Täterin nur sehr vage beschreiben. Es wird vermutet, dass Brunhilde M. die Wohnung der Seniorin nach Wertsachen durchsuchte. Die Beute ist allerdings weiter unklar.

Und: Monatelang suchte die Polizei zunächst vergeblich nach der Unbekannten. Am Ende war es der pure Zufall, dass die 53-Jährige identifiziert werden konnte. DNA-Spuren aus der Wohnung führten erst Mitte April zu ihr, die mutmaßliche Räuberin saß zu dem Zeitpunkt bereits wegen Diebstählen bei Sportscheck und Galeria Kaufhof in Untersuchungshaft. Das Urteil in der Sache war damals noch nicht rechtskräftig, mittlerweile wurden vier Monate verhängt.

Zweiter Einbruch mit 7000 Euro Beute

Außerdem sind die Ermittler überzeugt, dass die mit rund einem Dutzend Fällen Vorbestrafte – darunter Diebstähle und Drogendelikte – eine weitere Tat beging. Etwa drei Wochen nach dem tödlichen Überfall soll die 53-Jährige in eine Wohnung am Brehmhof (Bult) eingebrochen sein. „Dort soll sie 7000 Euro Bargeld und Schmuck erbeutet haben“, sagt Söfker. Auch dort fanden sich DNA-Spuren der Verdächtigen. Wann der Prozess am Landgericht Hannover startet, ist noch offen.

