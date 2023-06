﻿Südliche Herschelstraße: Anlieger wollen Straßenstrich nicht vor ihrer Haustür

Straßenstrich: Polizei korrigiert

Der Straßenstrich in Hannover wird in Zukunft doch nicht nur auf die Herschelstraße beschränkt. Auch an der Andreaestraße und der Mehlstraße sollen Sexarbeiterinnen weiter anschaffen dürfen. Dort warten die Prostituierten bereits jetzt auf Freier. Wegen eines internen Kommunikationsfehlers in der Polizeidirektion Hannover hatte die Behörde bislang mitgeteilt, es sei geplant, den Straßenstrich künftig ausschließlich auf die Herschelstraße zwischen den Einmündungen Brüderstraße und der Kurt-Schumacher-Straße zu verlegen. „Tatsache ist, dass die Andreaestraße und die Mehlstraße in jedem Fall weiterhin Teil des Straßenstrichs bleiben und aus diesem Grund nicht mehr Gegenstand der Diskussion sind. Wir bitten für die Fehlinterpretation unsererseits um Entschuldigung“, so die Leiterin der Polizeipressestelle, Britta Schwarz.