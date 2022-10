﻿„Brummen geht durch Fenster und Mauerwerk“: Anwohner in Vinnhorst leiden unter Lärm durch Spedition

Hannover. Alle Beschwerden haben bisher nicht geholfen. Anwohner des Erlenwegs und der Erikastraße im hannoverschen Stadtteil Vinnhorst leben seit gut eineinhalb Jahren mit dem Lärm, der von einem Speditionsunternehmen in der Nachbarschaft ausgeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anfang 2021 zog die Firma auf ein Logistikgelände am Schachtebeckweg, das zuvor dem Unternehmen Kaufhof/Karstadt als Zentrallager diente. Anders als der Kaufhauskonzern nutzt der neue Mieter das Gelände im 24-Stunden-Betrieb, auch nachts und am Wochenende.

„Nachbarn sind gefrustet“

„Die Nachbarn sind gefrustet, weil sie sich alleingelassen fühlen“, sagt Anwohner Jörg Koch. In den vergangenen Wochen hätten häufig Kühllaster während des gesamten Wochenendes auf dem Gelände gestanden, berichtet Koch. Dann seien Dieselgeneratoren, die Kühlaggregate betreiben, damit die Ware nicht verdirbt, gelaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Koch und seine Frau empfinden vor allem das tieffrequente Brummen dieser Generatoren als sehr störend. „Das geht durch Fenster und Mauerwerk. Wir spüren es im Körper und können nicht schlafen“, schildert der Rentner. Andere Nachbarn sind womöglich mehr durch die Verladegeräusche beeinträchtigt. Im Sommer hätten die Fahrer der Tieflader nachts auch die Motoren laufen gelassen, wenn sie in den Fahrzeugen schliefen.

Trotz Gewerbe: Die Gegend um Erlenweg und Voltmerstraße hat auch idyllische Seiten. © Quelle: Irvin Villegas

Das Gewerbeaufsichtsamt Hannover hat mehrmals Lärmmessungen vorgenommen. Bisher allerdings ohne greifbares Resultat. Leider sei es dann immer ruhig gewesen oder die Generatoren hätten auf der anderen Seite des Geländes gestanden, berichtet der Anwohner. „Die Leute von der Gewerbeaufsicht geben sich wirklich große Mühe. Aber sie können natürlich nur das belegen, was messtechnisch nachweisbar ist.“

Jörg Koch hat kein Verständnis dafür, dass das Unternehmen die Ware in den Aufliegern per Dieselgenerator kühlt. „Wenn das Fahrzeug am Lager steht, lässt sich die Kühlung doch auch per Kabel mit Strom betreiben. Das wäre wesentlich leiser.“

Fehlerhafte Baugenehmigung

Das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe hat weitere Nachteile. Im Bezirksrat Nord berichtete Anwohner Daniel Fischer, dass sich ein weiteres Logistikunternehmen auf dem Gelände eingemietet habe. „Unser Wohngebiet dient den Mitarbeitern als Zufahrt. Sie parken ihre Autos und gehen auf das Gelände zur Arbeit.“ Parkplätze für die Beschäftigten scheinen auf dem großen Grundstück nicht ausreichend vorhanden zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was die Nachbarn auch ärgert: Durch ihre Nachfragen erfuhren sie irgendwann von der Bauverwaltung, dass die im Jahr 1992 erteilte Baugenehmigung für die Nutzung des Geländes als Lager nicht hätte erteilt werden dürfen. Die auch damals schon geltenden Bebauungspläne enthalten Festsetzungen zum Nachbarschaftsschutz. Die Baugenehmigung steht dazu im Widerspruch. Allerdings hat die fehlerhaft erteilte Baugenehmigung bis auf Weiteres Bestand – und sichert der Firma, die aktuell das Gelände mietet, uneingeschränkt ihre Betriebstätigkeit.