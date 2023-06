﻿„Uns geht die Puste aus“: Apothekerinnen und Apotheker aus Niedersachsen demonstrieren in Hannover

Hannover. Lautstark schallt fröhliche Jazzmusik einer Big Band über den Kröpcke – doch die Outfits der Demonstrierenden vermitteln ein ganz anderes Bild. Mit einer riesigen Todesanzeige für die Apotheke vor Ort, Trauerflor und Schildern wie „Auch ich muss schließen“ machten zahlreiche Apothekerinnen und Apotheker mit einer Demonstration am Montagnachmittag in Hannover auf die Missstände in der Branche aufmerksam – während gerade im Bundestag die Anhörung zu dem Entwurf des Lieferengpassgesetzes lief. Laut der Pressesprecherin der Apothekerkammer Niedersachsen hatten sich rund 90 Apotheken aus ganz Niedersachsen angemeldet um gegen die Lieferengpässe, den Fachkräftemangel, zu viel Bürokratie und eine unzureichende Finanzierung, auch durch gestiegene Personal- und Energiekosten, der Apotheken zu demonstrieren.

Eine von ihnen ist Janna Aytemir. Sie leitet die Apotheke Heiliger Hain in Wahrenholz im Landkreis Gifhorn. Aufgrund von Personalmangel und finanzieller Probleme muss ihr Chef diese Apotheke nun schließen, um das Personal auf die drei verbleibenden El-Hawari Apotheken aufteilen zu können. „Uns geht die Puste aus“, sagt Cordula Maring-Nöh, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, stellvertretend für niedersächsische Apotheken.

Apothekerinnen der El-Hawari Apotheken aus Wesendorf, Lachendorf und Wahrenholz demonstrieren. Darunter ist auch Janna Aytemir (Dritte von links). Sie leitet die Apotheke Heiliger Hain, die aufgrund von Personalmangel und finanzieller Schieflage schließen muss. © Quelle: Katrin Kutter

Problem sind die Lieferengpässe

Dazu käme das besondere Problem der Medikamentenknappheit, weil die Mitarbeitenden versuchen würden Alternativarzneimittel zu finden: „Bis zu zehn Stunden in der Woche bringen wir in der Apotheke dafür auf. Oftmals wird eine Kraft nur für diese Arbeit abgestellt“, berichtet Maring-Nöh weiter. Sie forderte daher, Unterstützung und Vertrauen von der Politik, den Krankenkassen, von Ärztinnen und Ärzten, aber auch von allen anderen Akteuren in der Gesundheitsbranche.

Aufgrund der zahlreichen Missstände haben in Niedersachsen seit 2009 insgesamt 368 Apotheken geschlossen, weiß Cathrin Burs, Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen. „Das ist ein Rückgang der Apothekenzahl von mehr als siebzehn Prozent und der niedrigste Stand seit über 38 Jahren.“ Und jetzt werde man lauter.

Apothekerinnen und Apotheker informieren

Neben kurzen Reden waren auf der Demonstration immer wieder Pausen vorgesehen, in denen die Apothekerinnen und Apotheker ins Gespräch mit Passantinnen und Passanten kommen – und sie über den kommenden bundesweiten Apothekerstreik am Mittwoch, 14. Juni, informieren konnten. „Wir sind eine Berufsgruppe, die solidarisch für die Zukunft kämpft“, sagt Burs.

