﻿Von Abschiebung bedrohter Österreicher bekommt Arbeit

Hannover. Der von Abschiebung bedrohte Österreicher Ümit Kurt kann Hoffnung schöpfen. Die Stadt beziehungsweise die Ausländerbehörde der Stadt will seinen Fall noch einmal wegen seiner gesundheitlichen Probleme überprüfen – Kurt hatte zwei Herzinfarkte. Und: Auf die Hilfsbereitschaft in Hannover ist wieder einmal Verlass. Drei Privatpersonen haben sich bereit erklärt, Kurt die Miete und Nebenkosten von 521 Euro für drei Monate vorzustrecken. „Wir geben Herrn Kurt ein zinsloses Darlehen, um ihn vor der Obdachlosigkeit zu bewahren“, sagte einer der Personen, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen möchten.

Um seine Schulden dann begleichen zu können, braucht Ümit Kurt natürlich ein Einkommen und auch hier sieht es gut aus. Die hannoversche Unternehmerin Jasmin Arbabian-Vogel, Geschäftsführerin des Interkulturellen Sozialdienstes in Linden und Laatzen, hat den 56-jährigen EU-Bürger zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Zum 1. Februar schon könnte er bei ihr einsteigen.

Sprachbegabter Österreicher

„Wir bieten ihm einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz in der Betreuung von Senioren und als Fahrdienstbegleiter an. Ich denke, Herr Kurt wird sehr gut in unser Team passen“, sagte Arbabian-Vogel. In ihrer Tagespflege-Einrichtung in Laatzen könne Kurt schnell eingearbeitet werden. Sie freue sich auf den offenen und sprachbegabten Mann, der Deutsch, Spanisch, Englisch und Türkisch spreche.

Neuer Arbeitsplatz? Jasmin Arbabian-Vogel, hier kurz vor der Eröffnung ihrer Tagespflege im sanierten Flebbehof, freut sich auf Ümit Kurt. © Quelle: Stephanie Zerm

Über den Umgang der Behörden mit dem Österreicher kann Arbabian-Vogel nur den Kopf schütteln. „Wir leben im Zeitalter des Arbeitskräftemangels, es reicht doch, wenn Herr Kurt nur ein paar Stunden am Tag arbeitet“, sagt sie. Die davon beeindruckt ist, wie sich der herzkranke Mann trotz allem ehrenamtlich in die Gesellschaft einbringt. „Er gibt ja immer noch Sprachunterricht im Freiwilligenzentrum.“

Als Arbeitgeberin auch internationaler Mitarbeitenden hat Jasmin Arbabian-Vogel oft mit der Ausländerbehörde zu tun. "Wir haben immer wieder solche Fälle", sagte sie und verwies auf den Fall einer Albanerin, die als Pflegekraft in Vollzeit bei ihrem Interkulturellen Sozialdienst arbeitet. "Das macht ja was mit Menschen, es ist Irrsinn, wenn wir Menschen abschieben, die wir brauchen." Sie wünsche sich Beschäftigte, "die in den Behörden praxisnah agieren, und die ihre Spielräume im Sinne der Menschen und Unternehmen nutzen".

Ümit Kurt kam 2015 nach Hannover, zuvor lebte der in Istanbul geborene Mann in Österreich, wo er eingebürgert wurde. Er studierte dort Deutsch und Spanisch, arbeitete 25 Jahre als sogenannter Zolldeklarant. Auch in Deutschland arbeitete er für eine Spedition, wurde nach einem Herzinfarkt 2016 arbeitslos. Zwischen dem ersten Infarkt und einem zweiten im Jahr 2020 verschickte Kurt fast 150 – erfolglose – Bewerbungen.

Nach dem zweiten Herzinfarkt und der monatelangen Genesung kam die Corona-Pandemie, Ümit Kurt konnte erst ab März 2022 eine sinnvolle Maßnahme des Jobcenters (ReHaTop) beginnen, die auch in Bewerbungsverfahren hätten münden können. Da er aber aus gesundheitlichen Gründen über Jahre hinweg von staatlichen Leistungen abhängig war und seine Existenz nicht selbst erarbeiten konnte, schickte ihm die Ausländerbehörde zum September 2022 den Abschiebebescheid zu. Das Jobcenter stellte zum Januar die Zahlungen für Existenz sowie Miete und Nebenkosten ein.