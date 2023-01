﻿Architekten kritisieren geplanten Galeria-Abriss in Hannover

Bleibt die Kaufhof-Immobilie am Rand von Hannovers Altstadt doch stehen – zumindest in Teilen? Der Architekturbund BDA kritisiert aus Klimaschutzgründen den geplanten Abriss. Mit dem Eigentümer Signa seien Gespräche vereinbart, um einen Umbau des Bestandsgebäudes zu diskutieren.

Hannover. Deutliche Kritik am geplanten Abriss der Kaufhof-Immobilie kommt vom Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Niedersachsen (BDA). Nicht nur aus Gründen des Baukulturerbes müsse Schluss damit sein, dass immer wieder relativ junge Gebäude Neubauten weichen müssten. Sondern vor allem auch aus Klimaschutzerwägungen müsse dem Gebäudebestand mehr Achtung entgegengebracht werden, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaufhof-Immobilie: Abbruch und Neubau verursacht Müll und Emissionen

„Mit jedem Abbruch werden wertvolle, weil endliche Ressourcen unwiederbringlich zu Müll erklärt und sogenannte Graue Energien vernichtet“, schreibt die BDA-Landesvorsitzende Dilek Ruf in einer Stellungnahme. Laut Umweltbundesamt zeichne die Baubranche für 55 Prozent des bundesweit anfallenden Abfallaufkommens verantwortlich. Wenn Betonbauten weitergenutzt werden, statt sie abzureißen und an ihrer Stelle neue zu errichten, spare das große Mengen des Klimagases CO2 ein.

1975 wurde die Kaufhaus-Immobilie mit der markanten Horten-Kachelfassade zwischen Oster- und Schmiedestraße neu errichtet. Damit sei das Gebäude mit seinen 20.000 Quadratmetern Nutzfläche nicht einmal 50 Jahre alt, sagt Ruf. In seinem Beitrag zum Innenstadtdialog hatte der BDA skizziert, welche Umnutzungsmöglichkeiten es für die Immobilie anstelle eines Abrisses gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Signa bereit zu Gesprächen

Nachdem der Gebäudeeigentümer, die österreichische Signa, sich auf Anfrage dieser Zeitung klar für einen Abriss ausgesprochen hatte, der voraussichtlich bereits ab Oktober beginnen soll, ist es der BDA-Vorsitzenden Ruf nach eigenen Angaben am Freitag gelungen, mit Signa einen Gesprächstermin zu vereinbaren, bei dem über mögliche Weiternutzungen des Gebäudes gesprochen werden soll. Daran werde unter anderem auch die Bauverwaltung der Stadt teilnehmen. Nicht immer sei ein Abriss zu vermeiden – man fordere jedoch zumindest einen „deutlich kritischen, ergebnisoffenen Diskurs“.

Lesen Sie auch

Linke kritisieren Abriss

Als Reaktion auf die am Freitag veröffentlichten Abrisspläne hatte sich aus der Ratspolitik auch die Linken-Fraktion kritisch gezeigt. Fraktionschef Dirk Machentanz argumentiert insbesondere damit, dass durch Abriss und Neubau die Kosten einer Immobilie stiegen, was die spätere Nutzung verteuere. Ziel der Innenstadterneuerung hingegen müsse sein, Gebäude so zu nutzen, „dass das Angebot für die Menschen ansprechend ist“. Nicht immer verhindere eine moderne Bauweise Leerstand, wie sich etwa am verglasten Karstadt-Haupthaus Schillerstraße zeige, das seit 2020 leer steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Angebot muss für die Menschen ansprechend sein“: Kaufhof an der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Bei der Kaufhof-Immobilie mit der Horten-Fassade hat die Kommunalpolitik möglicherweise aber gar nicht mitzureden. Nach Einschätzung der Stadt ist der rechtskräftige Bebauungsplan so flexibel, dass Abriss und Neubau ohne politisches Verfahren möglich sind. Genaueres müsse jetzt die Detailplanung klären.