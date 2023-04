﻿Angreifer locken zwei Männer in ein Haus, stechen zu: Ein Opfer (39) lebensgefährlich verletzt

Täter geben sich als Verkäufer aus

Unbekannte haben zwei Männer mit einem Internetverkauf am Freitag, 28. April, in ein Mehrfamilienhaus in Groß-Buchholz gelockt und anschließend mit einem Messer attackiert. Ein 39-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei Hannover ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht nach den Angreifern.

