﻿Mit Humor altern: Seniorenclowns treten im Zirkus Salto auf

Man kann auch Spaß am Scheitern haben: Das hat die „Clown Compagnie 71 plusminus“ mit ihrer Vorstellung in Hannover bewiesen. Nach langer Auftrittspause stand die Seniorengruppe in der Manege des Zirkus Salto.

