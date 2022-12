Seit 27 Jahren ist die Mexikanerin Aurora-Maria Römke Vorsitzende des Deutsch-Mexikanischen Freundeskreises Somac in Hannover. Für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement hat sie der mexikanische Botschafter in Deutschland jetzt mit der Cualli-Ohtli-Medaille ausgezeichnet.

Hannover. Hohe Auszeichnung für ihr langjähriges Ehrenamt in Hannover: Die gebürtige Mexikanerin Aurora-Maria Römke hat die Cualli-Ohtli-Medaille verliehen bekommen. Das ist die höchste Anerkennung des Staates Mexiko für Landsleute, die sich im Ausland über viele Jahre ehrenamtlich engagieren. Die 75-Jährige bekam die Auszeichnung aus den Händen des mexikanischen Botschafters in Deutschland, Francisco José Quiroga Fernández, in der Botschaft in Berlin verliehen. „Cualli Ohtli“ kommt aus der Sprache der Azteken und bedeutet wörtlich „der richtige Weg“.