﻿Gedenkveranstaltung in Hannover: Ministerpräsident Weil warnt in Synagoge vor neuem Antisemitismus

Bei einer bewegenden Gedenkveranstaltung haben Politiker in Hannover an die Opfer des Holocaust erinnert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnte zum Jahrestag der Auschwitz-Befreiung vor neuem Antisemitismus.

Hannover. Es sind schwermütige, doch zugleich sanfte Klänge. Längst sind die Melodien aus Steven Spielbergs Filmklassiker „Schindlers Liste“ zu jener Musik geworden, die wie kaum eine andere mit der Erinnerung an den Holocaust verbunden ist. Das Orchester der Jüdischen Gemeinde unter der Leitung von Naum Nusbaum intoniert die Klänge in der Synagoge in der Haeckelstraße mit großer Empathie. Ein passender Auftakt zur Gedenkveranstaltung für die Opfer der Shoa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das Vernichtungslager Auschwitz. Seit 1996 ist das Datum ein Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Mehr als 250 Menschen haben sich am Vorabend jenes Tages in der Synagoge versammelt, um gemeinsam an die Vergangenheit zu erinnern.

Gegen das Vergessen: Michael Fürst in der Synagoge. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wir müssen gemeinsam dafür arbeiten, dass das, was geschehen ist, nie vergessen wird“, sagte Michael Fürst, der Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden. Mit Sorge blicke er auf eine Umfrage aus den Niederlanden, nach der ein Viertel der jungen Menschen dort die Darstellung des Holocaust für einen Mythos oder übertrieben hält. Fürst ging auch auf die letzten NS-Prozesse vor deutschen Gerichten ein. Dabei gehe es nicht darum, hochbetagte Angeklagte ins Gefängnis zu bringen – es gehe vielmehr darum, Unrecht zu verurteilen. „Diese Verfahren sind notwendig und wichtig für die, die überlebt haben“, sagte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Vergangenheit nicht ruhen lassen“

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erinnerte an die „unzähligen zerstörten Seelen“ der Überlebenden und deren Kinder: „Dass dieses Schicksal sich im kollektiven Familiengedächtnis dieser Menschen fortsetzt, leuchtet nur zu sehr ein.“ Eindringlich warnte Weil vor jeglichen Ressentiments. „Wir erleben, dass antisemitisches Denken sich in den letzten Jahren offener und schamloser präsentiert als früher“, sagte er. „Wir dürfen die Vergangenheit nicht ruhen lassen – um der Opfer willen nicht, aber auch um unserer selbst willen nicht.“

„Unzählige zerstörte Seelen“: Ministerpräsident Stephan Weil. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) verurteilte Antisemitismus in klaren Worten. „Wenn Menschen aus unserer Mitte angegriffen werden, ist das ein Angriff auf uns alle“, sagte er. Die Verteidigung von Freiheit und Menschenrechten sei eine Daueraufgabe für die Zivilgesellschaft.

Große Anteilnahme: Die Synagoge war bei der Gedenkveranstaltung gut besucht. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Musikalisch wurde die Veranstaltung vom Chor der Gemeinde sowie von Kantor André Sitnov und Pianistin Marina Baranova begleitet. Die Schriftstellerin Corinna Luedtke trug einen literarischen Text vor. Fast zeitgleich stand ein Konzert, organisiert von der Villa Seligmann, in der Marktkirche auf dem Programm – eine „Parallelveranstaltung“, wie Michael Fürst kritisierte. Der bewegenden Atmosphäre in der Synagoge tat dies allerdings keinen Abbruch.