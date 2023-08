﻿Ausnahmetalent aus Hannover: Metin schwimmt am schnellsten

Grundschule: Immer mehr Nichtschwimmer

Der Anteil der Nichtschwimmer unter Grundschülerinnen und Grundschülern in Deutschland hat sich innerhalb von nur fünf Jahren verdoppelt. Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ergeben. Im vergangenen Jahr hätten 20 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen nicht schwimmen können – 2017 waren es noch 10 Prozent. Auch in Hannover klagt die DLRG über Probleme. Erschwerend kommt hinzu, dass die Schwimmausbilder immer noch mit den Folgen der Corona-Pandemie kämpfen. Mindestens zwei ganze Jahrgänge – 2020 und 2021 – konnten wegen geschlossener Bäder nicht wie sonst üblich das Schwimmen lernen – niedersachsenweit rund 150.000 Kinder. Die Region Hannover hat bereits im vergangenen Jahr eine sogenannte Schwimmoffensive gestartet. „Wir wollen auch die letzte freie Wasserzeit in Stadt und Umland identifizieren und gemeinsam mit Schwimmvereinen, der DLRG und den vier tragenden Projektpartnern deutlich mehr Kinder an das Seepferdchen heranführen, als in den vergangenen zwei Jahren möglich war,“ stellte Regionspräsident Steffen Krach das Kernziel der Offensive vor.Allerdings: „Mütter und Väter sind noch allzu oft der Meinung, ihr Kind kann schwimmen, wenn es das Seepferdchen hat“, so Christian Landsberg, DLRG Ausbildungleiter. „Da sind sie jedoch auf dem Holzweg.“ Das Seepferdchen bescheinige bloß das Beherrschen wichtiger Grundlagen. Sicher schwimmen könne erst, wer den Freischwimmer besitze – aber 21 Prozent der Kinder haben gar kein Abzeichen.