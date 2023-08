Kostenfrei bis 11:56 Uhr lesen

Festival gegen Rechts

„War ein Fest“: Fury in the Slaughterhouse spielen bei „Jamel rockt der Förster“

Das zweitägige Festival „Jamel rockt den Förster“ in Mecklenburg-Vorpommern positioniert sich alljährlich gegen die dortige Neonaziszene. Diesmal war die hannoversche Band Fury in the Slaughterhouse dabei. Die Furys holten sich einen besonderen Gastmusiker auf die Bühne.