﻿Intime Gedanken, starke Fotos: Ausstellung in Stöcken macht Frauen mit Migrationshintergrund sichtbar

Wie werden Frauen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft wahrgenommen? Und wie denken sie eigentlich selbst darüber? Diesen Fragen widmet sich die Fotoausstellung „Görünen görünmezler/Die (Un)Sichtbaren“ im Stadtteilzentrum Stöcken in Hannover.

Hannover. Emine Akbaba ist Fotojournalistin und hat türkische Wurzeln. Als sie die Anfrage zur Durchführung des Fotoprojekts „Görünen görünmezler/Die (Un)Sichtbaren“ bekam, war sie sofort begeistert. „In meiner Arbeit habe ich mich auf den Nahen Osten spezialisiert“, sagt sie in ihrer Rede zur Eröffnung der Ausstellung im Foyer des Stöckener Stadtteilzentrums. „Ich empfinde es als Privileg, dass ich diese zehn Frauen ablichten durfte.“

Es sei nicht selbstverständlich, sich auch gedanklich so frei und offen vor der Kamera zu zeigen. Denn neben den einzelnen Porträtfotos hängen kleine Texttafeln, die intime Gedanken und Empfindungen der einzelnen Frauen darstellen.

Großes Interesse: Besucherinnen bei der Eröffnung der Ausstellung „Görünen görünmezler/Die (Un)Sichtbaren“ in Stöcken. © Quelle: Irving Villegas

„Wir – Birte Heier vom Stadtteilzentrum Stöcken und ich – haben in Vorbereitung auf das Projekt einen Fragenkatalog mit sechs Interviewfragen erarbeitet“, erklärt Akbaba. So sollten die Frauen beispielsweise erzählen, wie sie sich als Frau mit Migrationshintergrund in der deutschen Gesellschaft wahrgenommen fühlen. Das Ergebnis sei schockierend gewesen. Nahezu alle Porträtierten berichteten von Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Egal ob klassische Vorurteile und Stigmen oder einzelne Kommentare und Blicke – ihre Migrationsgeschichte eile ihnen immer voraus.

„Es kostete die Frauen viel Mut und Überwindung“

„Über ihre Erfahrungen zu sprechen, verunsichert viele Frauen“, sagt Akbaba. Entsprechend schwierig sei es gewesen, überhaupt Frauen zu finden, die bereit waren, ihre Geschichten zu erzählen. Letztlich konnte die Fotografin aber zehn Frauen kennenlernen, zu denen sie in einem Gespräch Vertrauen aufbaute und die sie anschließend in einem stimmungsvollen Porträt einfing.

„Es sind absolut sehenswerte Bilder entstanden“: Fotografin Emine Akbaba (links) und Birte Heier, Mitarbeiterin des Stadtteilzentrums Stöcken, bei der Ausstellungseröffnung. © Quelle: Irving Villegas

Die Bandbreite ihrer Models ist dabei beeindruckend. Von Jung bis Alt, von Mutter bis Großmutter, mit oder ohne Kopftuch. Akbabas Ziel: Zeigen, dass Frauen mit türkischen Wurzeln genauso verschieden sind, wie in jeder anderen Kultur auch. „Diese Stigmatisierungen, die Sie in vielen der Bildbeischriften finden, sind natürlich kein einseitiges Problem“, sagt Akbaba an das Publikum gerichtet. „Ich wünsche mir, dass es zu einer Annäherung der Kulturen und gegenseitigem Verständnis kommt. Dafür kämpft diese Ausstellung.“

Beitrag zur deutsch-türkischen Freundschaft

Zu sehen sind die Porträts bis zum 4. Dezember im Foyer des Stöckener Stadtteilzentrums. „Ich bin super stolz, dass wir mit der Ausstellung einen Beitrag zur deutsch-türkischen Freundschaft im Stadtbezirk Herrenhausen-Stöcken leisten können“, sagt Birte Heier, Mitarbeiterin des Stadtteilzentrums. Zudem freut sie sich über die Zusammenarbeit mit Akbaba. „Ich habe im letzten Jahr Arbeiten von ihr in einer Ausstellung im Alten Rathaus gesehen und war sofort begeistert.“

Mit ihrem Stil der „tief stehenden Sonne“ sind Akbabas Bilder besonders stimmungsvoll und von leuchtenden Farben geprägt. „Ich kann nur dazu aufrufen vorbeizukommen. Es sind absolut sehenswerte Bilder entstanden“, sagt Heier.

Von Jule Trödel