﻿XXL-Bilder und Ideenlabor an der Goseriede: Was tun mit Hannovers öffentlichem Raum?

In Hannover ist das Thema öffentlicher Raum präsent wie nie. Wie kann man ihn trotz der aktuellen Krisen ansprechend gestalten? Die Initiative Offene Gesellschaft geht die Fragestellung mit einer besonderen Ausstellung an.

Hannover. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie veränderte sich vieles schlagartig. Der öffentliche Raum blieb davon nicht unberührt. Auch in Hannover wurden Veranstaltungen abgesagt und Aktionen ausgebremst. Nach der Pandemie ist die Situation weiterhin angespannt. "Wir merken immer noch die drastischen Auswirkungen der letzten zwei Jahre", sagt Tom Becker, Direktor der Stadtbibliothek in Hannover. Aus diesem Grund hat er in Zusammenarbeit mit dem Verein Offene Gesellschaft die Ausstellung "Egal, weiter?" nach Hannover geholt, die noch bis Freitag, 2. Dezember, zeigt, wie eine zukunftsfähige Gestaltung des öffentlichen Raums aussehen kann.

Zukunftsfähige Projekte: Die Ausstellung auf dem Goseriedeplatz will Denkanstöße geben. © Quelle: Christian Behrens

Auf dem Goseriedeplatz stehen zu dem Thema verschiedene Bildinstallationen bereit. Sie alle präsentieren Beispiele für sozial oder ökologische Visionen des öffentlichen Raums. Auch das Eco Village Hannover ist Teil davon. Vier Meter ragen die Bilder der Projekte in die Höhe. "Es gibt bundesweit bereits Initiativen mit sehr guten Ideen", sagt Maria Pereira vom Verein Offene Gesellschaft.

Ideenlabor sucht konkrete Lösungsvorschläge für die Politik

Pereira und ihre Kolleginnen und Kollegen legen Wert darauf, den Bürgerinnen und Bürgern eine Stimme zu geben. Sie sollen die Zukunft der öffentlichen Räume mitgestalten. Ein Aspekt, der bisher ignoriert werde, sagt Becker. „Zu oft kommen die Ideen der Leute nicht in der Politik an.“ Deshalb bleibt es nicht bei der Ausstellung.

Diskussion: Im Ideenlabor sprechen die Gäste darüber, wie öffentlicher Raum in Zeiten von Krisen gestaltet werden kann. © Quelle: Christian Behrens

Die Initiative Offene Gesellschaft und Bibliotheksdirektor Becker diskutieren mit Bürgerinnen und Bürgern, wie in Zeiten der Energiekrise öffentliche Räume gestaltet werden können. Im Ideenlabor in der Kestner Gesellschaft sprechen die Gäste speziell darüber, wie die Gesellschaft stärker in die politischen Entscheidungsprozesse eingebunden werden kann. Am Ende der Diskussionsrunde reichen die Organisatoren die Lösungsvorschläge an die lokale Politik weiter. Denn: „Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir weiter direkt mit der Politik in Kontakt treten“, sagt Becker.

Von Jasper Bennink