Engagement für Obdachlose: Auszeichnung für Macher von „Die!!!Weihnachtsfeier“

Vahrenwald. Der Stadtbezirksrat Vahrenwald-List hat den mit 1000 Euro dotierten Bürgerinnenpreis in diesem Jahr an den Verein „Heart & Culture“ verliehen. Die Macher dieses Vereins organisieren bereits im elften Jahr die Veranstaltung „Die!!!Weihnachtsfeier“ für wohnungslose und weitere bedürftige Menschen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stellvertretend für den Verein nahm der Vorsitzende Andeas Barthel in Begleitung von Kollegin Susi Duhme beim Empfang des Bezirksrates im Kulturzentrum und Skaterhalle „Gleis D“ (Vahrenwald) entgegen. „Das Geld geht in die Vereinskasse und wird wie jede andere Zuwendung in ,Die!!!Weihnachtsfeier‘ gesteckt“, versprach Barthel. „Jeder Preis und damit jede Aufmerksamkeit für dieses Projekt ist etwas Besonderes“, sagte Duhme. „Wir freuen uns riesig.“

Feier ist am 17. Dezember

Diese besondere Weihnachtsfeier wird immer am 3. Advent veranstaltet. Das ist in diesem Jahr der 17. Dezember. Die Band Fury in the Slaughterhouse ist wieder Schirmherr, spielt live, auch die Bandmitglieder servieren den Gästen ein Drei-Gänge-Menü. Das HCC (Zoo) öffnet seine Tore für die Menschen, das HCC-Serviceteam kocht und serviert ebenfalls ehrenamtlich. Ein Friseurteam der „Barberangels Brotherhood e.V.“ bietet kostenlos Haar- und Bartschnitte an, es gibt eine Hundebetreuung für die Tierhalter unter den Gästen sowie eine Futterausgabe. Zudem werden gut erhaltene Bekleidung, Decken und Schlafsäcke verteilt. Ebenso gibt für jeden Gast eine große Geschenktüte. In diesem Jahr wird es auch wieder eine Kinderhalle mit Aktionen und Geschenken geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Austausch auf Augenhöhe

„Man tauscht sich an diesem Tag miteinander auf Augenhöhe aus, kann etwas zurückgeben“, sagte Duhme. „Denn viele von uns jammern auf hohem Niveau – im Vergleich zu den wohnungslosen Menschen geht es uns aber relativ gut.“ Die Veranstaltung rücke ein Problem ans Tageslicht, das sonst eher an den Rand gedrängt werde.

Furys an der Kasse

Andreas Barthel freute sich, dass der Vorschlag für die Auszeichnung von einer Bürgerin an den Bezirksrat herangetragen wurde. „Es ist besonders schön, dass das Projekt wahrgenommen wird.“ Das mag zum Teil auch mit der Bekanntheit der Helfer zu tun haben. Die Furys saßen im August im Drogeriemarkt dm an der Kasse. Deren Einnahmen gehen als Spende an „Die!!!Weihnachtsfeier“.

HAZ