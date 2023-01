Hannover: Autofahrerin erfasst beim Abbiegen Radfahrerin - Zeugen gesucht

Die Polizei Hannover ermittelt nach einem Unfall zwischen Auto- und Fahrradfahrerin in der Nordstadt. Auf dem Engelbosteler Damm erfasste eine 28-Jährige am Mittwoch mit ihrem BMW eine 17-Jährige, dieser wurde leicht verletzt. Vor allem eine bestimmte Zeugin wird gebeten, sich zu melden.

Hannover. Eine Autofahrerin hat am Mittwoch in Hannovers Nordstadt beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin erfasst. Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall am Engelbosteler Damm leicht verletzt. Zwei Passantinnen leisteten Erste Hilfe, eine von ihnen war bei Eintreffen der Polizei aber bereits wieder weitergegangen. Vor allem sie suchen die Ermittler nun als Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr an der Ecke zur Petersstraße. „Die 28-jährige BMW-Fahrerin mit zwei kleinen Kindern an Bord wollte vom Engelbosteler Damm nach rechts in die Petersstraße abbiegen“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Zeitgleich war die 17-Jährige stadtauswärts auf dem kombinierten Geh- und Radweg unterwegs, „es kam zur Kollision“.

Unfall mit Radfahrerin: Polizei ermittelt

Unmittelbar nach dem Unfall leisteten zwei Frauen Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte 17-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die BMW-Fahrerin aufgenommen. Da eine der beiden Ersthelferinnen ohne Angaben ihrer Personalien ging, wird vor allem sie als Zeugin gesucht. Der Verkehrsunfalldienst ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 18 88 zu melden.