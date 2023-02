﻿„Hinter Liebfrauen“: Darum geht es im zweiten Niedersachsen-Krimi von Mario Bekeschus

Eine Kurklinik im Harz, ein bisschen Hannover, viel Braunschweig: Mario Bekeschus (44) hat seinen zweiten Niedersachsenkrimi herausgebracht. In „Hinter Liebfrauen“ schaut er hinter die Fassaden von starken weiblichen Charakteren.

Hannover. Sein Erfolgsrezept sind Straßennamen: „Gaußberg“ hieß 2022 der Debütroman von Mario Bekeschus (44), der in Braunschweig in der Nähe der Titeladresse aufgewachsen ist, aber seit 20 Jahren in Hannovers Südstadt lebt. Und das schwierige Verhältnis der beiden Städte zum Thema einer Krimihandlung gemacht hat. „Das Buch geht in die dritte Auflage“, freut er sich, allein im ersten Jahr wurden 3000 Exemplare verkauft.