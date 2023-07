﻿Spätaussiedler im Sahlkamp: Friesen schreibt Krimi über Mann, der der russischen Propaganda verfällt

Hannover. Ein düsterer Wohnblock auf dem Cover, wie ein Bollwerk wirkt der 13-stöckige Plattenbau. Er könnte im hannoverschen Sahlkamp stehen. Dort ist Oleg Friesen (32) aufgewachsen, als er noch ein Baby war, kam die Familie aus Lettland nach Hannover. „In der Schule war ich immer der Russe“, erinnert er sich an seine Kindheit, die typisch für eine ganze Generation von Spätaussiedlern sei. In seinem Krimi „Ich tötete Juri“ gibt er verstörende Einblicke in die Gedankenwelt eines Romanhelden, der beim Leser zwiespältige Gefühle weckt: Es geht um einen jungen Mann aus dem Sahlkamp, der nach einem Anker in seinem Leben sucht – und der russischen Propaganda verfällt.

„Viele Spätaussiedler ticken prorussisch“, sagt Friesen, „da gibt es viele Konfliktlinien“. Sein Vater stammt aus der Ukraine, arbeitete in den 1980er-Jahren in Lettland als Journalist, erlebte das Ende der Sowjetunion. Da die Mutter Russlanddeutsche ist, zieht die Familie nach Hannover – Verwandte lebten bereits hier. „Meine Muttersprache ist Russisch, es war ein Gefühl wie in der Diaspora“, sagt er über die Jahre in einem Stadtteil, in dem Menschen aus vielen verschiedenen Nationen leben.

Informationskrieg rund um die Krim

Seine Romanhandlung siedelt Friesen, der in Berlin und München Geschichte studiert hat und derzeit an der Universität in Wien an seiner Doktorarbeit über osteuropäische Geschichte schreibt, im Jahr 2014 an. Sein Protagonist Juri lebt in einem Plattenbau an der Alten Heide, stammt aus Kasachstan, hat noch nie russischen Boden betreten, verfolgt aber mit vermeintlich patriotischer Leidenschaft die Annexion der Krim durch die Truppen von Wladimir Putin. „Es war auch ein Informationskrieg“, sagt Friesen über die Zeit damals. „Das russischsprachige Internet war überflutet mit Nachrichten und Videos. Meine Romanfigur bewegt sich ausschließlich in dieser Blase.“ Mit fatalen Folgen.

Düsteres Cover: Oleg Friesen hat den Krimi „Ich tötete Juri“ geschrieben. © Quelle: Nancy Heusel

Friesen schildert in krassen, manchmal aber auch holprigen Szenen, wie sich Juri in seinem Kriegsfieber immer weiter von seiner jüdischen, aus dem liberalen Odessa stammenden Freundin Anna entfernt. Er versinkt in Propaganda, nimmt über Chatgruppen in sozialen Medien Kontakt zu Kämpfern vor Ort auf. In einem Video sieht Juri die Hinrichtung eines ukrainischen Soldaten, der ebenfalls Juri heißt – und verliert den letzten Halt im realen Leben. In seinen Fieberträumen und Fantasien ist er es, der die tödliche Kugel abfeuert.

„Keine leichte Kost für deutsche Leser“, glaubt Oleg Friesen. Ihm ist es aber ein Anliegen, die „abstrusen, rassistischen Ideen“ und „radikalen prorussischen Positionen“ offenzulegen und zu hinterfragen, die diesen Sahlkamp-Juri im Buch antreiben. „Ich will wachrütteln.“ Geschrieben hat Friesen seinen Krimi bereits vor fast zwei Jahren. „Noch am Vorabend des russischen Angriffs habe ich nicht daran geglaubt, dass das passiert“, erinnert er sich an den Februar 2022.

An der ukrainisch-rumänischen Grenze: Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 reiste Oleg Friesen in das Heimatland seines Vaters, um zu helfen. © Quelle: privat

Der Verlag verschob die Veröffentlichung von „Ich tötete Juri“, Oleg Friesen reiste sofort in die Ukraine. „Ich musste dahin.“ Die Promotion ruhte für vier Monate, der 32-Jährige unterstützte eine Gruppe von US-Ärzten bei der Versorgung von Geflüchteten an der ukrainisch-rumänischen Grenze in Czernowitz. Schon seit 2014 engagiert sich der Geschichtswissenschaftler im Geburtsland seines Vaters. „Aber das Thema Krim interessierte die deutsche Öffentlichkeit in den Jahren danach kaum“, war seine Erfahrung.

„Ich tötete Juri“ (Heftiger Verlag Wien, 134 Seiten, 16,99 Euro) gibt es im Online-Buchhandel, aber auch bei Hugendubel (Bahnhofsstraße 14) und Leuenhagen & Paris (Lister Meile 39).

