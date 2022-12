﻿Susanne Wondollek erzählt „Tierische Geschichten“ aus Hannover

Hannover. Es geht los mit zwei herrenlosen Hausschweinen, die in der Silvesternacht 2016 durch den Wald von Lindwedel irrten, seit ihrer Rettung vor dem Kältetod leben „Detlev“ und „Dieter“ als Maskottchen im Tierheim Krähenwinkel. Es endet auf einer Wiese am Kronsberg, die von Naturschützern im Sommer mit Sensen im unregelmäßigen Mosaikmuster gemäht wird, damit Schmetterlinge wie das Sechs-Fleck-Widderchen eine Chance auf ein Überleben haben. Dazwischen: 22 weitere „Tierische Geschichten aus Hannover“ (Wartberg, 80 Seiten, 15,90 Euro). „Ich habe diese Reihenfolge bewusst gewählt“, sagt die Autorin Susanne Wondollek (64). Doch dazu später mehr.

Schäferhundmischling Volker sitzt mit auf dem Sofa, als die frühere Deutschlehrerin an der KGS Hemmingen durch das Buch blättert. Zusammen mit Mann Bernd lebt sie in Altwettbergen, am südwestlichen Rand der Stadt – nah an der Natur. Tier- und Pflanzenwelt zu schützen liegt Wondollek schon seit vielen Jahren am Herzen. „Ich bin Mitglied im Nabu, sitze im Komitee gegen Vogelmord und bin natürlich im Tierschutzverein Hannover“, zählt sie auf. Ihre Berichte im Magazin „Struppi“ des Tierschutzvereins Hannover erreichen mehr als 17.000 Leserinnen und Leser.

Hunde machen Wondollek zur engagierten Tierschützerin

„Ich bin mit den Hunden da hineingewachsen“, erzählt die 64-Jährige. „Mit ihnen sieht man die Welt mit anderen Augen“. Als sie noch in Empelde wohnten, sind sie und ihr Mann mit dem Schäferhund eines Nachbar-Ehepaars Gassi gegangen. Als der Besitzer schwer erkrankte und seine Frau sich verstärkt um ihn kümmern wollte, nahmen die Wondolleks den Hund zu sich.

Susanne Wondollek: „Tierische Geschichten aus Hannover", Wartberg-Verlag, 15,90 Euro. © Quelle: Verlag

„Eine schöne, aber kurze Zeit“, erinnert sich die Autorin, Rex starb nur sechs Monate später. „Das mussten wir erstmal verdauen. Aber dann haben wir Hannes aus dem Tierheim in Burgdorf geholt.“ Der Gang zum Züchter war keine Option. „Es gibt zu viele Hunde, die nach Menschenwünschen gezüchtet werden. Und das Ergebnis sind Möpse, die nicht atmen können.“ Auch Mischling Volker („da steckt ein bisschen Kangal drin“) stammt aus dem Tierheim Krähenwinkel.

Von Tierheim-TV bis zu den Zoo-Keksen von Bahlsen

Das spielt auch eine große Rolle in den „Tierischen Geschichten“. Ein Kapitel ist Heiko Engel, Tobias Neumann und Silke Staade gewidmet, die im Jahr 2010 mit Unterstützung des damaligen Geschäftsführers Heiko Schwarzfeld deutschlandweit als Erste mit „Tierheim TV“ starteten – die bislang 150 Folgen mit mehr als 1000 Videos, in denen das Trio Tiere vermittelt, wurden mehr als sechs Millionen Mal angeklickt. „Eine tolle Erfolgsgeschichte“, findet Wondollek, für die Kapitel über den Zoo (dem diabeteskranken Drill Sumbo wurde mit einem „Clicker“ antrainiert, dass er täglich eine Spritze bekommt), das Niedersachsenross oder das Wappentier der Firma Pelikan nahelagen. „Die Idee zu den Leibnizkeksen in Tierform kam mir im Supermarkt.“

Tierfreunde erfahren, dass Heimatdichter Hermann Löns eine Schwäche für Nacktschnecken hatte. Dass zwei Neuntklässler des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums für „Jugend forscht“ der Sprache der Katzen mit einer App auf die Spur kamen und den zweiten Platz belegten. Dass sich Tierfotograf Aiko Sukdolak für spektakuläre Aufnahmen von Waschbären und Dachsen nachts auf dem Waldberg Empelde mit Kamerafallen arbeitet. „Es steckt viel Herzblut in diesem Buch“, sagt Wondollek.

Für die Autorin am emotionalsten waren die Begegnungen mit zwei Menschen: Cartoonist Uli Stein (†73) traf sie kurz vor seinem Tod im August 2020 zu einem Gespräch. „Sehr authentisch, ehrlich, geradeaus, ganz ohne Starallüren“, habe der berühmte Zeichner von Mäusen, Katzen und Pinguinen, der auch eine Stiftung für Tiere ins Leben gerufen hatte, auf sie gewirkt.

Emotionale Begegnung: Den berühmten Cartoonisten und Stiftungsgründer Uli Stein traf die Autorin kurz vor dessen Tod. © Quelle: privat

„Tief berührt hat mich die Geschichte von Martina“, sagt Wondollek. Die Krebspatientin hatte mit ihrer Diagnose gehadert, den Lebensmut verloren – und durch eine innige Beziehung zu Wildschweindame Pia im Gehege des Tiergartens wieder Hoffnung geschöpft. Denn Pia war als verwaister Frischling gefunden und im Tiergarten mit der Hand aufgezogen worden. Zwei Schicksale, die irgendwie miteinander verknüpft waren. Als das Wildschwein von einem Artgenossen im Gehege massiv attackiert und verletzt wurde, „spürte“ Martina, dass ihre Freundin in Gefahr war und alarmierte eine Forstmitarbeiterin – „beide haben sich gegenseitig das Leben gerettet“, schreibt Wondollek in ihrem Buch.

Vielleicht wird aus „Tierische Geschichten“ eine Reihe

Sie ist mit ihren „Tierischen Geschichten“ eine Pionierin. „Der Wartberg-Verlag will die Reihe wahrscheinlich auch in anderen Städten starten, mein Band ist der erste“, freut sich die 64-Jährige, die auf eigene Faust ihre Idee eingereicht und „den richtigen Zeitpunkt“ erwischt hatte. Und sie hätte sogar noch Themen für einen zweiten Band. „Wussten Sie, dass Wilhelm Busch eine große Leidenschaft für Bienen hatte und fast Imker in Brasilien geworden wäre?“, sprudelt es aus ihr heraus.

Doch zurück zum letzten Kapitel des aktuellen Buches. Zurück zum Kreis der Naturschützer am Kronsberg, die eine Wiese naturnah wachsen lassen, um dem Sechs-Fleck-Widderchen und anderen Insekten, Igeln und Vögeln Lebensraum zu schaffen. Die Botschaft, mit der Wondollek die „Tierischen Geschichten aus Hannover“ enden lässt: Jeder kann eine Kleinigkeit tun, um Natur und Umwelt zu schützen und zu erhalten. Und sei es nur, ein bisschen Abstand zu ihr zu halten.