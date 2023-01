Nach einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten in Hannover-Vahrenheide sind am Sonntag zwei Pkw in Brand geraten. Die Polizei musste die Unfallstelle wegen der Schaulustigen räumen. Sie vermutet, dass der Verursacher des Unfalls und sein Beifahrer unter Drogen standen.

Unfall in Hannover: Zwei Autos geraten in Brand

Hannover. Nach einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten in Hannover-Vahrenheide sind zwei Pkw am Sonntag in Brand geraten. Die Polizei musste die Unfallstelle wegen der Schaulustigen räumen und die Straße Sahlkamp zeitweise vollständig sperren. Die Beamtinnen und Beamten vermuten, dass der Verursacher des Unfalls und sein Beifahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen und sucht nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeistation Sahlkamp/Vahrenheide war ein 21-jähriger aus Hannover gegen 17.40 Uhr mit seinem 3er BMW auf der Straße Sahlkamp in Richtung Vahrenwalder Straße unterwegs. „Dort streifte der junge Mann zunächst eine am Straßenrand geparkten Mercedes C-Klasse, bevor er mit großer Wucht auf einen ebenfalls geparkten Peugeot Transporter auffuhr“, sagt Polizeisprecherin Anne Wellhöner. Der Peugeot wiederum wurde durch den Aufprall in einen vor ihm stehenden Mercedes Transporter geschoben.

Feuer greift auf Transporter über

„Als Folge des Unfalls geriet der BMW in Brand“, berichtet Wellhöner weiter. Das Feuer griff anschließend auch auf den Peugeot Transporter über. Während der Löscharbeiten standen Schaulistige unmittelbar neben den brennenden Fahrzeugen. Um eine Gefährdung der Umstehenden und eine Behinderung der Arbeiten auszuschließen, räumte die Polizei die Unfallstelle. Die Straße wurde zwischen der Straße „Holzwiesen“ und „Hallesche Straße“ zeitweise voll gesperrt.

Der 21-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer aus Salzgitter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beiden wurde Blut entnommen, um festzustellen, ob sie zum Zeitpunkt des Unfalls überhaupt fahrtüchtig waren. Die Polizei vermutet nämlich, dass beide nach dem Unfall die Fahrerrolle wechselten. Das Ergebnis der Blutanalyse steht aber noch aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder den fahrenden Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter Telefon (0511) 1093315 zu melden.