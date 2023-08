Großbaustelle in Hannover

Phosphorbombe am Südschnellweg: Das ist über den Fund bekannt – und so geht es weiter

Bei einer weiträumigen Untersuchung des Großbaustellenareals am Südschnellweg in Hannover war sie unentdeckt geblieben – doch am Mittwoch, 9. August, hat ein Baggerfahrer dort die Reste einer Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Inzwischen haben Experten den Sprengstoff aus dem Boden geholt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Bombenfund.