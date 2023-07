﻿Ehrenamt ganz praktisch: Ohne diesen Mann würde der Brunnen in Badenstedt nicht sprudeln

Hannover. Wenn vom Ehrenamt die Rede ist, denkt man häufig an soziales, kulturelles oder sportliches Engagement. Aber es gibt auch ganz praktische Aufgaben, die ohne Ehrenamt nicht funktionieren würden. Zum Beispiel der Brunnen auf dem Badenstedter Markt, der auch in diesem heißen Sommer wieder wohltuend Wasser sprudeln lässt.

Das Wasser fließt fast vollständig in einem Kreislauf, weil es in einer unterirdischen Zisterne gesammelt wird. Doch dafür muss es ständig gefiltert werden. „So viel Dreck sammelt sich innerhalb eines Tages“, sagt Joachim Hartmann vom Bürgerverein Badenstedt und zeigt auf das Kunststoffsieb.

Brunnen auf dem Badenstedter Markt: Zisterne im Untergrund

Es ist vollgesetzt mit Zigarettenkippen, Plastikteilen und Verpackungsmüll. Montag hat er den Brunnen zuletzt gereinigt, jetzt ist Mittwochmorgen: Der Unrat stammt von nicht einmal 48 Stunden. „Sie glauben gar nicht, was wir hier alles finden“, sagt der 74-Jährige. Glasscherben von zerbrochenen Flaschen zählen noch zu den harmloseren Fundstücken. „Nachts haben wir immer mal wieder Probleme mit Vandalismus“, sagt Hartmann.

Kreis von Freiwiliigen

Eigentlich müsste der Filter täglich gereinigt werden. Hartmann koordiniert einen Kreis von Freiwilligen aus dem Bürgerverein. Eigentlich sollte es für jeden Wochentag einen geben. Aber nicht immer reicht das Personal. „Für dienstags brauchen wir jetzt wieder jemanden“, sagt er.

So viel Dreck ist in den Filtern: Joachim Hartmann vom Bürgerverein Badenstedt kümmert sich ehrenamtlich darum, dass der Brunnen am Badenstedter Markt sprudelt. © Quelle: Conrad von Meding

Der organisch gerundete Brunnen ist eine angenehme Gestaltungsirritation auf dem sonst sehr gradlinig angelegten Badenstedter Marktplatz. Der Bürgerverein hat das Wasserspiel 2010 dem Stadtteil geschenkt und pflegt ihn seitdem. Es ist eine Initiative, um der Mitte Badenstedts Identität und Anziehungskraft zu verleihen. Und sie funktoniert: Bei gutem Wetter konkurriert nur die Eisdiele am Platzrand mit dem Brunnen in der Platzmitte um die Gunst des Publikums. Wer Zeit und Muße hat, nutzt beides. Die Kinder sowieso.

Steinerner Frosch speit Wasser

Der Brunnen ist mein Hobby geworden“, sagt Hartmann. Er kann genau erklären, wie die Technik funktioniert, die tagsüber zu jeder halben Stunde die Fontäne einen Meter hoch hochschießen lässt. Sechzig Sekunden dauert das kleine Spektakel – Zeitschaltuhren im nahen Brunnenhaus steuern den Mechanismus. Ein steinerner Frosch speit Wasser: Ihn hat Hartmann einst aus einer Internetauktion erworben. Irgendjemand hat dem Tier die Augen abgeschlagen: „So ist das eben, wenn die Sachen auf einem öffentlichen Platz stehen“, bedauert Hartmann.

Die Fontäne: Sie kommt jede halbe Stunde. © Quelle: Conrad von Meding

Der Brunnen ist nicht das einzige Projekt des Bürgervereins, das Badenstedt bereichert. 2008 hat er den Freundschaftshain geschaffen. 2014 wurde die Wassertretstelle in der Fösse angelegt, die Badenstedt vom Nachbarstadtteil Davenstedt trennt. Dort gibt es immer wieder Aktionen. Am 16. September zum Beispiel bietet der Bürgerverein „Wassertreten bei Nacht“ an – das illuminierte Spektakel zieht stets Interessierte aus Badenstedt und Umgebung an.

Nur 8 Euro – im Jahr

Wie fast alle Vereine freut sich auch der Bürgerverein über Neumitglieder, die Verantwortung übernehmen oder die Projekte wenigstens ideell unterstützen. Hohe finanzielle Hürden gibt es nicht. „Die Mitgliedschaft kostet nur 8 Euro – im Jahr“, sagt Hartmann. Treffpunkt ist an jedem ersten Mittwoch des Monats ab 19 Uhr in Kischers Landhaus an der Lenther Straße 18.

