Sturz in Badenstedt: Polizei sucht nach flüchtigem Radfahrer

Hannover. Ein 30-jähriger Radfahrer musste am Donnerstag, 22. Juni, in Badenstedt einem entgegenkommenden Mann auf dem Fahrrad ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als er bremste, stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Der andere Radfahrer fuhr weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei ruft Zeugen auf, Hinweise zum Fahrer zu geben.

Am Morgen des Unfalls gegen 6.25 Uhr fuhr der 30-Jährige nach Angaben des Verkehrsunfalldienstes auf der Empelder Straße in Richtung des Nibelungenwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Riechersstraße kam ihm ein anderer Radfahrer entgegen. Der 30-Jährige stürzte, als er versuchte, eine Kollision zu vermeiden. „Glücklicherweise wurde er nicht von der nachfolgenden Stadtbahn erfasst, unter der sich allerdings das am Boden liegende Fahrrad verkeilte“, sagte Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover.

Fahrlässige Körperverletzung

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Radfahrer. Sie ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. „Zeugen beschrieben ihn als 30 bis 40 Jahre alt und mit normaler Statur“, berichtete Bertram. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug der Gesuchte nach Angaben der Polizei kurzes dunkles Haar und war auf einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Zeugen können sich mit Hinweisen beim Verkehrsunfalldienst der Polizei unter Telefon (0511)1091888 melden.

