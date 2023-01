﻿Nächste Großbaustelle: Bahn muss beide Brücken am Bismarckbahnhof in Hannover abreißen

Aus dem Jahr 1908: Das Brückenbauwerk unter den Bahnsteigen an der Bismarckstraße in Hannovers Südstadt hat bald ausgedient.

Die Deutsche Bahn muss die Brücken am Bismarckbahnhof in Hannovers Südstadt abreißen und durch Neubauten ersetzen. Gebaut wird zwar erst von 2028 an – aber die Vorplanungen haben bereits begonnen.

