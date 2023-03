﻿Keine Infos zu Ausfällen und Verspätungen: Anzeigetafeln der Bahn ausgefallen

Alle Anzeigetafeln und -medien der Deutschen Bahn zeigen aktuell keine Verspätungen oder Zugausfälle an. Dazu zählen auch App und Webseite. Betroffen sind unter anderem alle S-Bahnen in Hannover, aber auch der Fernverkehr. Grund dafür ist eine technische Störung.

Hannover. Die Deutsche Bahn hat mit einer bundesweiten technischen Störung zu kämpfen. Deshalb zeigen sämtliche Anzeigemedien – darunter die digitalen Tafeln in den Bahnhöfen und auch die App – keine Echtzeitinformationen an. Deshalb gibt es unter anderem in der Region Hannover keine verlässlichen Angaben zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen sind nicht nur die S-Bahnen, sondern auch der Fernverkehr.

Die technische Störung Einfluss hat auf alle Informationskanäle, darunter auch die App und Webseite. Das teilte die Pressestelle der Deutschen Bahn am Freitag auf Anfrage mit. Wie lange die Probleme bestehen bleiben, sei ebenso wie der Auslöser derzeit unklar. Man bedauere den Vorfall und arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, so eine Pressesprecherin der Bahn. Sie empfiehlt allen Fahrgästen, sich für Informationen direkt an die Deutsche Bahn zu wenden.