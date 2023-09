﻿Fernverkehr der Bahn über Hannover: Verspätungen und Ausfälle nach Streckensperrung bei Köln

Hannover. Ein Vorfall in Köln sorgt am Sonntag, 10. September, für massive Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr der Bahn auf der Strecke in Richtung Berlin. Betroffen sind auch Reisende am Hauptbahnhof Hannover: Die Züge melden teils zwei Stunden Verspätung.

Grund sind laut Deutscher Bahn unbefugte Personen auf der Strecke zwischen Köln-Mühlheim und Düsseldorf Hauptbahnhof. Die Züge hielten am nächsten Bahnhof oder wurden umgeleitet, meldete das Verkehrsunternehmen am Morgen in der Reiseauskunft. Gegen 12 Uhr informierte die Deutsche Bahn, dass die Menschen auf der Strecke aufgegriffen werden konnten. „In Kürze fahren die Züge auf dem Streckenabschnitt wieder ohne Einschränkungen.“ Es könne aber noch zu Verspätungen und sogar Teilausfällen kommen.

Seit dem Morgen müssen nicht nur Reisende von Köln in Richtung Hannover mit Verspätungen rechnen, es kann laut Deutscher Bahn auch auf der Strecke vom Norden in Richtung Köln zu Verzögerungen kommen. Auch wer von Hannover aus in Richtung Berlin unterwegs ist, muss mit Ausfällen und Unpünktlichkeit rechnen.

