﻿Versenkte E-Scooter: Anbieter Voi kündigt zeitnahe Bergung an

Problemzone: An Uferzonen sollen E-Scooter eigentlich nicht abgestellt werden können, sagen Anbieter. In Einzelfällen passiert dies offenbar aber doch wie auf der Brücke der Vahrenwalder Straße über den Mittellandkanal.

Hannover. Die 30 versenkten E-Scooter im Mittellandkanal in der Nähe der Brücke über die Vahrenwalder Straße werden zeitnah entsorgt, geplant sei kommende Woche. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens Voi jetzt mit, dessen E-Scooter höchstwahrscheinlich durch Dritte ins Gewässer geworfen worden waren. „Bei dem Vorfall an der Brücke Vahrenwalder Straße handelte es sich klar um gezielten Vandalismus. Wir haben unmittelbar nach Kenntnis des Vorfalls Kontakt zu lokalen Behörden aufgenommen und sind bereits in detaillierter Abstimmung, um die Scooter so zügig wie möglich zu bergen. Nach ihrer Bergung werden die Fahrzeuge untersucht und alsbald wieder in Betrieb genommen“, so Voi-Sprecher Tim Schäfer.

Die E-Scooter sind für die Schifffahrt auf dem Mittellandkanal keine Gefahr, da das Gewässer vier Meter tief ist. Längerfristig könnten die Scooter allerdings zu einem Umweltproblem werden. Chemikalien, die aus den Akkus auslaufen können, stellen eine Gefahr für die Umwelt dar, hat die Fachhochschule Münster festgestellt. Tim Schäfer von Voi widerspricht: „Wir verwenden in unseren Scootern versiegelte und wasserdichte Batterien sowie elektrische Komponenten.“ Die seien zertifiziert, ein Austreten schädlicher Stoffe werde verhindert.

E-Scooter können meistens wieder instand gesetzt werden

Ein weiterer E-Scooter-Anbieter in Hannover ist Tier Mobility. Nach Angaben von Sprecher Patrick Grundmann sei sein Unternehmen bislang nicht wirklich von dem Phänomen betroffen, dass E-Scooter in Gewässer versenkt würden. „In Hannover haben wir früh weitreichende Sperrzonen in die Tier-App integriert, sodass unsere E-Scooter nicht auf Brücken oder in Wassernähe abgestellt werden können“, sagt er. Auch das im Vergleich zu den E-Scootern anderer Anbieter höhere Gewicht der Modelle sowie die Wegfahrsperre und Alarmanlage, verhinderten oft Schlimmeres. „Damit konnten wir Vandalismus so eindämmen, dass es nur in seltenen Einzelfällen dazu kommt, dass unsere Scooter in Gewässer geworfen werden.“

Grundsätzlich sei es für die Umwelt ungefährlich, wenn E-Scooter für einen kurzen Zeitraum im Wasser lägen, so der Tier-Sprecher weiter. „Die in allen E-Scootern verbauten Akkus erfüllen höchste Standards und sind innerhalb der EU zugelassen, wozu auch EU-Anforderungen für die verwendeten Substanzen in den Akkus gehören.“ In den meisten Fällen könnte der E-Scooter wieder instand gesetzt werden und kurze Zeit später auf der Straße fahren.

Mobilitätsverband fordert Autoparkplätze für E-Scooter

„Wir gehen aktuell davon aus, dass weit weniger als ein Prozent aller E-Scooter Straftaten und Vandalismus zum Opfer fallen“, sagt Julian Grabler, Sprecher der Plattform Shared Mobility (PSM). PSM ist ein Zusammenschluss der größten privaten Anbieter geteilter Mobilität in Deutschland. Zu den Mitgliedern gehören die Anbieter Bolt, Lime, Uber und Voi. Hauptanliegen ist es, gemeinsame Positionen gegenüber Politik und Öffentlichkeit zu vertreten.

Für eine gelungene Verkehrswende brauche es einen zügigen und flächendeckenden Ausbau der dringend benötigten Infrastruktur für die wachsende Mikromobilität im Sharing und privaten Bereich, so der PSM weiter. „Dazu gehört vor allem eine faire Aufteilung des öffentlichen Raums und zusätzliche Abstellflächen, etwa durch die Umwidmung von Autoparkplätzen für E-Scooter und Fahrräder“, sagt Julian Grabler. Auch so könne dem Vandalismus an E-Scootern vorgebeugt werden.