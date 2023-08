﻿Für „Die !!! Weihnachtsfeier“: Fury in the Slaughterhouse sitzen bei dm an der Kasse

Hannover. Ihr aktuelles Nummer-1-Album heißt „Hope“ – und Hoffnung wollen die Musiker von Fury in the Slaughterhouse mit dieser Aktion vermitteln: Am Sonnabend, 19. August, sitzen Kai und Thorsten Wingenfelder, Christof Stein-Schneider, Christian Decker, Rainer Schumann und Gero Drnek ab 12.30 Uhr eine Stunde lang an den Kassen der dm-Filiale An der Weide (Südstadt). Der Drogeriemarkt spendet die gesamten Einnahmen an „Die !!! Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige“, deren Schirmherren die Musiker sind.

Und wenn sich Fans mit einem Jahresvorrat Klopapier oder Rasierklingen eindecken? „Egal wie hoch der Betrag ausfällt, das Geld geht an die Richtigen“, sagt dm-Gebietsleiter Marcel Muschter, der mit einem Ansturm rechnet. „Wir haben die Filiale mit der größten Fläche und dem größten Parkplatz ausgewählt.“

Fury-Konzert an der Gilde-Parkbühne

Andreas Barthel und Susi Duhme organisieren das Weihnachtsevent für Bedürftige zusammen mit einem großen Team derzeit unter Hochdruck. „Eigentlich sind wir seit Januar dabei“, sagt der Regisseur, der zuletzt beim Fährmannsfest für eine Dokumentation Material drehte. Er freut sich, dass dm 2022 kurzfristig die erste Weihnachtsfeier nach zwei Jahren Corona-Pause, unterstützt hatte – damals noch mit Dankeschön-Gutscheinen an die Helferinnen und Helfer und Tombolaeinsätzen. Für dieses Jahr nun die Kassen-Idee. Das Datum der Spendenaktion ergab sich aus dem Tourplan – die Band tritt am 19. August abends an der Gilde-Parkbühne auf.

Barthel sprüht vor Ideen für den guten Zweck: „Wir haben in diesem Jahr einen Stand auf der Infa“, berichtet er von den Messeplänen. Viele Aktionen sind geplant: „Cody Stone wird zaubern, Christoph Stein-Schneider gibt Gitarrenunterricht, Andora eine Zeichenstunde, Thommi Baake zeigt Super-8-Filme.“

Hat Erfahrung: Fury-Gitarrist Christof Stein-Schneider saß 2012 schon mal an einer dm-Kasse – damals wurden bei einer bundesweiten Aktion Spenden gesammelt. © Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Am dritten Adventssonntag erwarten Barthels und sein Team dann wieder 1100 Gäste im HCC, die sich sonst ein Weihnachtsessen nicht leisten können. „So viel Herzblut und Hingabe“, sieht dm-Gebietsleiter Muschter bei den Organisatoren. Er freut sich auf die Aktion mit den Furys – „die sind alle total unkompliziert“. Den Musikern will er am 19. August aber erfahrene Kassierkräfte an die Seite stellen. Denn nur einer hat einschlägige Erfahrung: Christoph Stein-Schneider hatte 2012 bei einer bundesweiten dm-Aktion mitgemacht, Waren gescannt und Wechselgeld herausgegeben.

