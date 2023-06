﻿Bald ganz bargeldlos? Zahlen mit Karte immer beliebter

Hannover. Das bargeldlose Zahlen in den Bussen von Üstra und Regiobus wird immer beliebter. Die Umsätze bei der Kartenzahlung in Bussen haben sich innerhalb von zwei Jahren fast verdreifacht. Etwa 14 Prozent aller Umsätze beim Busfahrer oder der Busfahrerin werden aktuell ohne Bargeld vorgenommen.

Seit August 2021 gibt es die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens. Von zunächst rund fünf Prozent stiegen die Umsätze bei dieser Zahlungsoption auf durchschnittlich elf Prozent im Jahr 2022, teilten beide Unternehmen mit. Perspektivisch möchten Üstra und Regiobus ganz ohne Bargeld in den Bussen auskommen – um Kosten und Zeit zu sparen.

Bis es allerdings so weit ist, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Die Üstra tauscht zwar im Frühjahr kommenden Jahres 312 Fahrkartenautomaten aus – Barzahlung bleibt dabei aber weiter möglich. Aber: Die Anzahl der Automaten, an denen ausschließlich Kartenzahlung möglich ist, wird mit dem Austausch erhöht. „Wir forcieren das Thema bargeldloses Bezahlen, da wir dadurch Kosten bei der Infrastruktur sparen können. Wie etwa bei den Geldzählmaschinen auf den Betriebshöfen, die permanent gewartet werden müssen“, sagt Tolga Otkun, Sprecher des Verkehrsverbundes GVH.

Weniger Bargeld in Bussen bedeutet weniger Risiko

Die Verkaufszahlen würden zeigen, wohin der Trend gehe, so Katja Raddatz, Sprecherin der Üstra. „Der Fahrkartenkauf per EC-Karte oder Handy wird immer beliebter.“ Bis auf Weiteres wolle man auf Bargeld aber nicht verzichten, um niemanden auszuschließen. Den Ausbau der GVH-App mit zusätzlichen Funktionen wie bargeldloses Bezahlen werde die Üstra in jedem Fall unterstützen – als „Fahrkartenautomat für die Hosentasche“.

Üstra-und Regiobus-Vorständin Elke van Zadel: „Mit der Einführung bargeldloser Bezahlvorgänge in unseren Bussen haben wir die Erwartungshaltung vieler Fahrgäste an die mittlerweile in vielen Dienstleistungsbranchen üblichen Bezahlmöglichkeiten angepasst. Das war für uns ein wichtiger Schritt innerhalb des Digitalisierungsprozesses, den beide Unternehmen derzeit durchlaufen.“ Die Vorteile des bargeldlosen Bezahlens lägen quasi auf der Hand, so Denise Hain, ebenfalls Vorständin bei Üstra und Regiobus. „Der Prozess verkürzt Wartezeiten, die beim Bezahlen mit Geld durch das Ein- und Auszahlen entstehen und trägt so zur Einhaltung des Fahrplans bei.“ Zudem freue sich das Fahrpersonal über weniger Bargeldeinnahmen, da sie immer mit Sicherheitsrisiko verbunden seien.

Investition hat sich gelohnt

Die neue Zahlmöglichkeit hatten die beiden Verkehrsunternehmen während der Corona-Pandemie in den Bussen eingeführt – auch, um die Infektionszahlen während der Pandemie nicht weiter nach oben zu treiben. Das habe sich nun etabliert. „Insofern haben wir mit der Investition für unsere Fahrgäste den richtigen Weg eingeschlagen“, so Elke van Zadel. Unterstützt wurde das System durch Fördermittel vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) sowie von der Region Hannover als Trägerin des öffentlichen Nahverkehrs.

In den Bussen von Üstra und Regiobus können Fahrgäste mit allen marktüblichen Kredit-, EC-Karten oder sonstigen bargeldlosen Bezahlsystemen ihre Fahrkarten kaufen. Die Barzahlung ist bis zu einem Betrag von 20 Euro möglich. In den Stadtbahnen gibt es weiterhin keinen Zahlungsverkehr, Tickets müssen vor Fahrtantritt erworben werden – in bar oder bargeldlos an den Automaten.

