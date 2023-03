﻿So geht es mit dem Bau der Micro-Apartments im ehemaligen holländischen Pavillon voran

Hannover. Nachdem alte Bau- und Stahlteile abgetragen wurden, beginnt am ehemaligen holländischen Pavillon auf dem Expo-Gelände der Wiederaufbau. Die Projektgesellschaft iLive Expo Campus GmbH, ein projektbezogener Zusammenschluss aus der iLive Group und die Wohnkompanie Nord, beginnt in diesen Tagen damit, das Gebäude für die studentischen Appartements und Büroflächen hochzuziehen. Die Immobilie entsteht auf dem Fundament des Gebäudes, das zur Expo 2000 errichtet worden war. Das Bauprojekt soll Mitte 2025 fertig sein. Die Baukosten belaufen sich auf gut 90 Millionen Euro.

Die Bagger waren erstmals im Sommer 2021 für Erdarbeiten angerückt. Ende 2021 begann dann der Rückbau des vierten und fünften Obergeschosses, endgültig abgetragen waren die wesentlichen Teile des ehemaligen Pavillons vor wenigen Wochen. Was jetzt stehengeblieben ist, ist ein rudimentäres Stahlskelett. Weil der holländische Pavillon mit seinen gestapelten Landschaften kein gewöhnlicher Bau war, zogen sich die Rückbauarbeiten hin – allein das Entfernen der Baumstämme zog sich über drei Monate. Zwischendurch legte die Corona-Pandemie noch die Baustelle lahm.

Fitness und Gastronomie befinden sich mit im Gebäude

Künftig soll das Gebäude 386 Mini-Wohnungen einer Größe von 24 bis 32 Quadratmetern beherbergen. Für die Studierenden, die hier wohnen wollen, wird dafür eine Monatsmiete zwischen 620 und 640 Euro fällig – inklusive Möblierung, WLAN, Nebenkosten wie Wasser, Strom, Gas.

Alles fertig: Die Mikro-Appartements sind komplett eingerichtet. © Quelle: Nancy Heusel

Bei der Revitalisierung und Neubebauung des ehemaligen Expo Areals habe man besonders auf Nachhaltigkeit geachtet, wofür die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) das Projekt mit dem Vorzertifikat in Gold für nachhaltige Stadtquartiere ausgezeichnet habe, teilte die iLive Expo Campus GmbH mit. Die Flächen des Pavillons werden später zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten bieten: Co-Working, New-Work-Büros, Fitness und Gastronomie.

50 Prozent der Appartements sind bislang verkauft worden

Für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner soll es neben Fitness und Gastronomie auch eine Lounge, eine Bibliothek, eine Dachterrasse und Bar sowie Autos und E-Bikes zum Ausleihen geben. Zum Campus gehört dann noch ein zweites Gebäude mit weiteren Büroflächen sowie einem Parkhaus. Man freue sich, dass Wohnraum und innovative Wohnflächen geschaffen und gleichzeitig ein Wahrzeichen der Weltausstellung 2000 zu neuem Leben erweckt werde, sagt Ralph Müller, Chef von Die Wohnkompanie Nord GmbH.

Das Bauprojekt ist gleichzeitig auch als Immobilienanlage gedacht, denn die Appartements bietet iLive zum Verkauf an. Der Preis pro Micro-Wohnung liegt zwischen 170.000 und 220.000 Euro abzüglich eines KFW-Tilgungszuschusses in Höhe von 15.000 Euro. Mehr als die Hälfte der Apartments seien bereits verkauft – ein guter Wert mehr als zwei Jahre vor Fertigstellung , so das Unternehmen. Für die Vermietung der Gewerbeflächen im HY_Live Pavillon ist die Aptum GmbH zuständig, sie startet mit der Vermietung etwa drei bis vier Monate vor Fertigstellung des Projektes.

