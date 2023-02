﻿Das Wetter: Bauarbeiten am Westschnellweg in Hannover verzögern sich bis April

Manti-Love am Kröpcke: Neues Lokal bietet türkische Teigtaschen

Döner- und Kebab-Läden gibt es schon genug in Hannover, findet Cetin Nayir – und richtet in der Niki-Promenade am Kröpcke einen Manti-Imbiss ein. Dort soll es die gefüllten Teigtaschen auf Wunsch auch vegetarisch und vegan geben.