﻿Mietinteressenten zurückhaltend: Baustart für Büroquartier H3Ö in Groß-Buchholz verzögert sich

Der OSV Hannover bleibt nah dran an der Tabellenspitze der Landesliga – auch dank Louis Kiszka. Der Supertorjäger hat in der Hinrunde 21-mal getroffen, beim 3:0 gegen den 1. FC Sarstedt schoss er zwei Tore. Ligakonkurrent Niedersachsen Döhren verlor derweil das Kellerduell in Sulingen mit 1:4.