﻿Baustart für Wohnquartier Am Brabrinke: Haben Sie noch Lust auf das Projekt, Herr Lambrecht?

165 Wohnungen am Landschaftsschutzgebiet: So soll der Wohnpark Am Brabrinke nach dem Entwurf des Architekten Max Dudler aussehen.

Herr Lambrecht, seit mehr als zwei Jahren wollen Sie 165 Wohnungen, Büros und Gewerbe sowie eine Kita an der Hildesheimer Straße bauen. Erst gab es Verzögerungen, weil Pächter des ehemaligen Grabelands nicht weichen wollten, dann gab es Probleme mit einer nahen Chemiefabrik. Haben Sie überhaupt noch Lust auf das Projekt?

Selbstverständlich habe ich noch Lust! Es ist bei Immobilienprojekten nicht ungewöhnlich, dass irgendwo Schwierigkeiten auftauchen, auch wenn es sich vor allem beim Vorgang mit CG Chemie um wirklich ganz besondere Fragestellungen handelte. Aber erstens sind die Probleme jetzt ausgeräumt, zweitens will ich mit meiner Firma selbst auch Büroräume in den Neubauten beziehen, das macht für mich noch einmal einen besonderen Reiz und Ansporn aus.

Aber die Baukosten dürften doch durch die Verzögerungen jetzt erheblich gestiegen sein, oder?

Es sah zwischenzeitlich danach aus. Aber die Ausschreibung des Projekts hat gezeigt, dass sich die Lage in der Baubranche gerade sehr beruhigt. Weil einige große Bauträger wegen der Krisen geplante Projekte auf Eis gelegt haben, zeigen die Bauunternehmen jetzt wieder Interesse an Aufträgen, damit sie ihr Personal auch im kommenden Jahr weiter beschäftigen können. Der Zeitpunkt ist also gar nicht so schlecht. Außerdem konnten wir bereits einen Großteil des Quartiers an das Unternehmen Wertgrund aus München verkaufen. Das gibt uns Sicherheit.

„Ich denke, das wird ein sehr zukunftsweisendes Wohngebiet“

Sie haben schon vor Baubeginn verkauft?

Ja, die Immobilien in dieser Lage direkt am Landschaftsschutzgebiet sind sehr begehrt. Von den 165 Wohnungen sind 30 Prozent geförderter Mietwohnungsbau. Wir haben das Gesamtpaket der Mietwohnungen und entstehenden Gewerbeflächen an besagten Käufer veräußert. Die Häuser in direkter Nachbarschaft zur Leinemasch werden wir einzeln als Eigentumswohnungen verkaufen. So bietet das Areal für jeden Geldbeutel Möglichkeiten zum Wohnen am Landschaftsschutzgebiet.

Zu den Besonderheiten zählt, dass Architekt Max Dudler alle Wohnungen mit der gleichen Ausstattungsqualität konzipiert hat. Ob Sie also eine geförderte Mietwohnung beziehen oder eine Eigentumswohnung mit Blick in die Masch: Das Parkett zum Beispiel ist immer das gleiche. Und wir bauen mit einem Blockheizkraftwerk auf dem Grundstück und Fotovoltaik auf dem Dach, auch zur Versorgung der Ladestationen für E-Autos. Ich denke, das wird ein sehr zukunftsweisendes Wohngebiet.

Die Auseinandersetzung um den Sicherheitsradius für die Chemiefabrik muss doch aber sehr anstrengend gewesen sein.

Natürlich war das schwierig, weil der Umgang mit der Störfallverordnung für alle Beteiligten Neuland war. Aber man muss wirklich sagen: Die Stadtverwaltung hat da sehr lösungsorientiert agiert und am Ende einen Kompromiss mit dem Unternehmen gefunden, der auch für andere Bauprojekte wegweisend sein wird.

Das ist Immobilienentwickler Dimitri Lambrecht Dimitri Lambrecht (39) ist Immobilienentwickler und hat mit seiner Firma World Investment bereits mehrere große Projekte in Nord- und Westdeutschland umgesetzt, darunter in Hannover und Kassel. Aktuell laufen Projekte in Braunschweig und Bielefeld. Für das Vorhaben Am Babrinke, das an der Hildesheimer Straße an der Stadtgrenze zwischen Hannover und Laatzen liegt, hat er ein 15.000 Quadratmeter großes Areal erworben. Darauf sollen acht Gebäude entstehen. Als markanter Ortseingang nach Hannover dient ein Elfgeschosser. Außer 165 Wohnungen sind eine Kita sowie Gastronomie, Gewerbe und Büro geplant. Seine eigene Firma will Lambrecht nach Fertigstellung von Hameln nach Hannover umziehen lassen, sie soll 400 Quadratmeter im Neubau beziehen.

Das heißt, dass das 70-Millionen-Euro-Projekt jetzt losgehen kann?

Ja. Wir haben die Baugenehmigung und können starten. Am 1. Dezember wollen wir den symbolischen Spatenstich feiern. Wenn alles nach Plan läuft, dann wollen wir mit dem Gesamtprojekt spätestens nach 36 Monaten fertig sein.