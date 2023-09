﻿Durch Hannover im Schneckentempo: Baustellen verursachen Dauerstaus auf allen Strecken

Hannover. Meter für Meter schieben sich die Blechlawinen voran – im Schneckentempo durch Hannover. Egal, wo. Zu Stoßzeiten ist alles dicht.

Auf unseren Bericht über drei Parallelstrecken im Süden der Stadt, die wegen Bauarbeiten zeitgleich als Engpässe fungieren, haben sich zahlreiche Leserinnen und Leser gemeldet, haben ihrem Ärger Luft gemacht und auf weitere Staustellen hingewiesen.

Die Gleichzeitigkeit der Nadelöhre: Überall Stau

* Schnellwege und Tunnelbau im Süden: Im Süden ist wegen des Schnellweg-Tunnelbaus die Schützenallee zwischen Maschsee und Döhren voll gesperrt, die Ausweichstrecke über die Hildesheimer Straße aber wegen der gleichen Ursache ein einspuriges Nadelöhr – und dann auch noch der parallel verlaufende Messeschnellweg eine monatelange Dauerbaustelle mit Spursperrungen.



* Hannovers Norden: Nicht besser sieht es an der Vahrenwalder Straße aus – wegen der Infra-Arbeiten am Bahnsteig in Wiesenau und ringsherum.

* Hannovers Westen: An der westlichen Limmerstraße verursacht der Hochbahnsteigbau Ungerstraße ein quasi vollständiges Abkoppeln ganzer Stadtbereiche.

* Der Nordosten: Im Nordosten wird auf der Moorautobahn A37 nach Burgdorf über Monate hinweg an der Mittelzone gearbeitet.

* Der Südwesten: Und im Südwesten ist die B217 in Wennigsen-Holtensen seit Wochenbeginn vollgesperrt – für mindestens sechs Monate.

Sogar Wohlmeinende verzweifeln

Die Gleichzeitigkeit der Nadelöhre bringt sogar Wohlmeinende schier zur Verzweiflung. Das gilt umso mehr, weil es mit den Alternativfahrzeugen der erhofften Verkehrswende so überhaupt nicht klappt. Robin Gahr ist solch ein Fall.

Der 50-jährige Berufsfeuerwehrmann pendelt beruflich von Springe in den Roderbruch, also vom Südwesten des Umlands zum Nordosten der Großstadt. Bis Oktober vergangenen Jahres hat er das ganz vorbildlich mit der Bahn geschafft. Die S-Bahnlinie 5 brachte ihn meist sehr zuverlässig ans Ziel – und meist ebenso zuverlässig wieder zurück nach Hause.

S-Bahn ist keine Alternative

Seit aber die S-Bahn von Transdev übernommen wurde und, manch einer wittert Absicht, der bei der Ausschreibung unterlegene Konzern Deutsche Bahn plötzlich Baustelle an Baustelle im hannoverschen S-Bahnnetz reiht, war es mit der Zuverlässigkeit dahin. „Ich arbeite im Schichtdienst“, sagt Gahr: „Ich konnte meinen Kollegen nicht zumuten, dass ich immer öfter 40 Minuten zu spät kam, weil Bahnen ausfielen oder unpünktlich waren.“

Stau auf der Hildesheimer Straße: Wegen des Engpasses unter der Schnellwegbrücke und der Vollsperrung auf der Schützenallee reicht der Stillstand oft am Döhrener Turm vorbei bis zur Gilde-Brauerei. © Quelle: Christian Behrens

Was macht man, wenn die Bahn nicht fährt? „Ich bin zu meinem Autohändler gegangen und habe gesagt: ,Ich brauche wieder ein Auto’“, berichtet Gahr. Denn er fahre zwar im Sommer gerne mal mit dem Rad, „das sind eine Stunde und 20 Minuten pro Strecke, das hält ja fit“. Aber im Herbst und Winter sei dies keine echte Alternative.

Mit dem Rad 80 Minuten – pro Strecke

Doch seit einigen Wochen klappt es nun auch mit dem Auto nicht mehr. Und Gahr rauft sich die Haare wegen der unkoordinierten Art des Baustellen-Managements. Da werden Spuren gesperrt, auf denen gar nicht gearbeitet wird, und Standspuren nicht freigegeben, obwohl darauf der Verkehr wenigstens etwas flüssiger an Baustellen vorbeifließen könnte. Und es werden Umleitungen zu Baustellen eingerichtet, auf denen dann während der Umleitung auch wieder Baustellen eingerichtet werden.

Zum Beispiel im Bereich der B217: Die ist nun also in Holtensen bis zum Frühjahr voll gesperrt, und eine der möglichen Umgehungen führt über Hemmingen-Hiddestorf. Ausgerechnet dort aber wird nun im Herbst für drei Monate die Straße gesperrt, weil eine völlig marode Brücke saniert werden soll. „Hätte man das nicht wenigstens verschieben können?“, fragt Gahr.

Einsame Bagger, gesperrte Umgehungen

Beispiele hat er reichlich. Etwa die Situation auf der B443. „Seit Monaten bohrt ein einsamer Bagger zwischen Autobahn und Laatzen Löcher in den Asphalt“, ärgert sich Gahr. Dafür aber seien vier Fahrspuren gesperrt, an allen Ampeln komme es zu massiven Rückstaus. Dabei lägen auf einer Spur nur „einige Haufen Erde“, statt diese für einen flüssigeren Verkehr freizugeben.

Nichts geht mehr: Stoßstange an Stoßstange steht die Blechlawine, hier auf der Hildesheimer Straße. © Quelle: Christian Behrens

An die Redaktion schrieb er diese drei Sätze: „Tausende Menschen regen sich äußerst empört über andere Menschen auf, die Straßen wegen Klima-Demonstrationen blockieren. Dafür kommen sie in Bayern sogar präventiv in Haft. Hier blockieren sture Verwaltungen monatelang Straßen – und es scheint egal zu sein.“

Stillstand am Seelhorster Kreuz

Auch am Seelhorster Kreuz, wo nach Kampfmittelsondierungen jetzt die Fahrbahnen erneuert werden, ist dieser Tage ein ziemlich einsamer Bagger damit beschäftigt, Füllmaterial in Randstreifen einzubringen. Seit April ist dort Baustelle, ringsherum versinkt alles in Stillstand. Weil nur eine Spur pro Richtung geöffnet ist, steht zu Stoßzeiten der Verkehr rund um Pferdeturm, Bischofsholer Damm und – wegen der Ausweichverkehre von der Hildesheimer Straße – auch Altenbekener Damm.

Einsamer Bagger auf dem Messeschnellweg: Der Verkehr wird einspurig durch das Seelhorster Kreuz geführt. © Quelle: Conrad von Meding

Der Sprecher der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Andreas Moseke, versucht gar nicht, den Zustand zu beschönigen. „Um die Nord-Süd-Verbindung über die B6 mit dem Messeschnellweg trotz der Bauarbeiten zu ermöglichen, liegt das Augenmerk der Landesbehörde in erster Linie darauf, die Arbeit mit der auf dem angrenzenden Projekt auf der B443 abzustimmen“, teilt er mit. Man habe „die Bautätigkeit möglichst auf die Zeit verdichtet, in der kein zusätzlicher Verkehr im Zusammenhang mit der Messe-Hannover entsteht“. Eine Überschneidung mit der langfristigen Tunnelbaustelle am Südschnellweg lasse sich aber nicht vermeiden, da es sich auch bei der laufenden Sanierung um ein mehrmonatiges Projekt handelt.

Zu wenig in Infrastruktur investiert

„Wir baden leider aus, dass in den vergangenen 20 Jahren zu wenig in den Erhalt von Infrastruktur investiert wurde“, ärgert sich Pendler Gahr. Zumindest müsse nun aber die Koordination der vielen Baustellen besser werden.

Für betroffene Pendler wie Robin Gahr ist derweil nicht einmal die Rückkehr zur Bahn eine sinnvolle Alternative. Gerade hat S-Bahnbetreiber Transdev angekündigt, dass wegen der vielen Baustellen, die die Netzgesellschaft der Deutschen Bahn auf den Strecken der S5 plant, in mehreren Oktober-Wochen wieder etwa die Hälfte der Zugverbindungen ausfallen wird.

