﻿Hannover bei Digitalisierung in Deutschland nur Mittelmaß

Immer noch Papier statt Bildschirm: Die Digitalisierung schreitet in vielen Verwaltungen nicht schnell voran.

In allen Bereichen des Lebens schreitet die Digitalisierung voran. Doch wenn es darum geht, Behördengänge in Deutschland durch Online-Dienste zu ersetzen, hapert es vielerorts. In einem Städtevergleich des Magazins „c’t“ landet Hannover dabei nur im hinteren Mittelfeld.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket