﻿Aufarbeitung der Kolonialgeschichte: Neuer Beirat soll Empfehlungen für Straßenumbenennungen in Hannover geben

Hannover. Soll das Carl-Peters-Denkmal in der Südstadt verschwinden? Ist es an der Zeit, die Walderseestraße in der List umzubenennen? Sind die Straßennamen im Afrikaviertel in Badenstedt noch zeitgemäß? Mit solchen Fragen soll sich ein neuer Beirat der Stadt Hannover beschäftigen, den Grüne und SPD noch in diesem Jahr ins Leben rufen wollen. Die Stadt solle ein „dekolonialisierendes Erinnerungskonzept“ entwickeln, fordert die Mehrheitskoalition.

Kern dieses Konzepts ist die Einrichtung eines Gremiums, das Hannover nach Spuren eines kolonialen Erbes absucht, also Gedenkstätten, Ehrengräber, Straßen- und Platznamen unter die Lupe nimmt. Dabei sollen sich die Beiratsmitglieder mit Vereinen, Verbänden und Initiativen besprechen. „Letztlich geht es darum, ein Netzwerk aufbauen“, sagt Grünen-Kulturpolitiker Liam Harrold. Entscheidend sei, dass sich die Menschen mit ihrer Geschichte beschäftigen, sagt SPD-Kulturpolitikerin Belgin Zaman.

Stein des Anstoßes: Das Carl-Peters-Denkmal in der Südstadt sieht die SPD als „Schande“ für Hannover an. © Quelle: Katrin Kutter

Am Ende aller Diskussionen und Recherchen muss der Beirat aber zu einer konkreten Empfehlung kommen: Soll ein Denkmal, das an einen Kolonialherren erinnert, verschwinden oder könnte es künstlerisch umgestaltet werden? Darf ein Straßennamen bestehen bleiben, ist eine Infotafel nötig oder soll der Name getilgt werden?

Personalfrage ist noch ungeklärt

Mit welchen Personen der neue Beirat besetzt werden soll, lassen Grüne und SPD offen. Beide Parteien geben lediglich allgemeine Kriterien vor. So sei das Gremium interdisziplinär und möglichst geschlechterparitätisch zu besetzen, heißt es in dem grün-roten Antrag. Die SPD betont, dass es nicht an wissenschaftlicher Expertise fehlen dürfe. Auch sollen Vertreterinnen und Vertreter von schwarzen und indigenen Gemeinschaften (BIPoC: Black, Indigenous, People of Color) am Tisch sitzen. Ziel ist es, so steht es im grün-roten Antrag, einen „Perspektivwechsel postkolonialen Erinnerns“ zu erreichen. Schlicht gesagt: Weg von der Glorifizierung verbrecherischer Kolonialherren, hin zur Aufarbeitung des Leids für die betroffenen Menschen.

Benannt nach ehemaliger Kolonie: Soll die Ostafrikastraße einen anderen Namen tragen? © Quelle: Rainer Droese

Grüne wollen neuen Namen für Walderseestraße

Grüne und SPD haben bereits ein paar Straßen und Denkmäler im Hinterkopf, mit denen sich der Beirat beschäftigten sollte, allen voran das Carl-Peters-Denkmal in der Südstadt. Es erinnert an einen rassistischen Kolonialherrn, der in Deutsch-Ostafrika sein Unwesen trieb. Zwar trägt das Denkmal inzwischen eine zusätzliche Inschrift, die den historischen Kontext erklärt, doch Grün-Rot ist das zu wenig.

Umstritten ist auch die Walderseestraße, benannt nach Generalfeldmarschall Alfred von Waldersee, der in China den sogenannten „Boxeraufstand“ blutig niederschlug. „Diese Straße sollte auf jeden Fall umbenannt werden“, sagt Grünen-Kulturpolitiker Harrold. Strittig ist für ihn auch das Afrikaviertel in Badenstedt. „Soll der Name Ostafrikastraße verschwinden oder reicht eine Infotafel?“, fragt sich Harrold.

Vorbild für das neue Gremium ist der Beirat mit dem Titel „Wissenschaftliche Betrachtung namensgebender Persönlichkeiten in Hannover“. Dieses Gremium hat seit 2014 rund 500 Biografien von Menschen aus der Nazizeit durchforstet, nach denen Straßen, Plätze und öffentliche Einrichtungen benannt sind. Nur für einen Bruchteil der Straßen und Plätze empfahl das Gremium am Ende eine Umbenennung. Das letzte Wort hat ohnehin die Stadtpolitik, die über neue Namen für Straßen und Plätze entscheidet.