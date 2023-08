﻿Rekord: Hannover bekommt 1 Milliarde Euro Gewerbesteuern – und will die Grundsteuer erhöhen

Hannover. Muss die Stadt Hannover ein Bad schließen? Könnte sie den millionenschweren Umbau des Steintorplatzes vertagen? Welche Vereine müssen damit rechnen, dass ihnen Zuschüsse gekürzt werden? Die finanzielle Lage der Stadt Hannover ist katastrophal, im Rathaus wird derzeit jeder Cent umgedreht. Im nächsten Jahr will die Stadt die Grundsteuer erhöhen, um mehr Einnahmen zu erzielen – aber gleichzeitig registriert die Stadt Gewerbesteuereinnahmen in Rekordhöhe. Mehr als eine Milliarde Euro sollen am Ende des Jahres in die Stadtkasse fließen, so lautet die aktuelle Prognose der Kämmerei. Sparzwang, Steuererhöhung und Rekordeinnahmen – wie passt das alles zusammen?

Kämmerer: „Es gibt nichts zu verteilen“

Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) betont, dass es sich bei den hohen Gewerbesteuereinnahmen um einen „Einmaleffekt“ handele, der der Stadt nur in diesem Jahr einen Geldsegen beschere. „Wir haben aber nichts zu verteilen“, sagt von der Ohe. Vielmehr sei es so, dass man dadurch in diesem Jahr weniger Schulden mache. Ursprünglich bezifferte der Kämmerer das Defizit in diesem Jahr auf 100 Millionen Euro. Da war der „Einmaleffekt“ schon eingerechnet. Der ist offenbar noch größer als gedacht, sodass der Haushalt nur noch mit 30 Millionen Euro ins Minus rutscht.

„Einmaleffekt“: Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) dämpft die Euphorie: Die Rekordeinnahmen aus der Gewerbesteuer beschränken sich auf das laufende Jahr. © Quelle: Christian Behrens

Grund für die Rekordhöhe bei den Gewerbesteuereinnahmen ist folgender: Hannover profitiert vom Porsche-Börsengang im vergangenen Jahr. Die Porsche AG ging im Herbst vergangenen Jahres an die Börse und bescherte dem VW-Konzern Einnahmen von mehr als 9 Milliarden Euro. Profiteur ist auch das Land Niedersachsen, das 20 Prozent der VW-Stammaktien über die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft (HannBG) hält. Die Beteiligungsgesellschaft hat ihren Sitz in Hannover und ist daher verpflichtet, wie alle hannoverschen Unternehmen, Gewerbesteuern zu zahlen.

Grundsteuer soll um 17 Prozent steigen

Schon im nächsten Jahr verpufft der Effekt und dann droht ein Defizit von mehr als 300 Millionen Euro. „Wir wollen den Haushalt mittelfristig auf Spur bringen, dafür brauchen wir eine Erhöhung der Grundsteuer“, sagt von der Ohe. Zuletzt habe man die Steuer 2012 angehoben. „Selbstverständlich hätten wir eine Erhöhung gerne vermieden“, sagt der Kämmerer.

Um etwa 17 Prozent soll die Grundsteuer zum 1. Januar 2024 steigen. Der Rat muss noch darüber entscheiden, eine Zustimmung mit rot-grüner Mehrheit gilt als sicher. Im Finanzausschuss am Mittwoch hat die FDP noch Beratungsbedarf angemeldet und den Beschluss vertagt.

Muss das Stöckener Bad schließen?

Nicht nur höhere Einnahmen will die Stadt erzielen, auch die Ausgaben will sie herunterfahren. Im Herbst soll dem Rat ein Sparprogramm vorgelegt werden, das es in sich hat. So sollen die Zuschüsse für Vereine und Initiativen um jährlich sechs Millionen Euro gekürzt werden. Im Gespräch ist auch, ob die Stadt das marode Stöckener Bad schließt und die Umgestaltung des Steintorplatzes auf die lange Bank schiebt.

Neuer Steintorplatz: Die Neugestaltung des Platzes – hier eine Simulation – kostet die Stadt 7,5 Millionen Euro. © Quelle: Grieger Harzer

Die Kommunalaufsicht, eine Behörde des niedersächsischen Innenministeriums, ermahnt die Stadt, auch ihre Investitionen in freiwillige Leistungen zurückzufahren, also etwa in die Sanierung von Museen und Sportanlagen. Der Stadtsportbund befürchtet, dass das Geld für den Breitensport in Hannover immer knapper wird.

Der Kämmerer gibt eine gewisse Entwarnung. Die Zuschüsse für Vereine werde man nicht stärker beschneiden als angekündigt. Und klar sei auch, sagt er, dass Bauvorhaben, in die Fördermittel des Bundes fließen, etwa die Sanierung des Historischen Museums und der Neubau des Fössebads, nicht angetastet werden. Alles andere lässt von der Ohe offen.

