﻿Nächster Versuch: Bekommt die Wasserstadt in Hannover doch noch einen Stadtbahnanschluss?

Die Region Hannover lässt mit einer Studie untersuchen, ob sich ein Stadtbahnanschluss für das Baugebiet Wasserstadt auf dem ehemaligen Conti-Gelände in Limmer doch noch verwirklichen lässt. Bisher war das an mangelnder Wirtschaftlichkeit gescheitert.

Hannover. Kommando zurück: Die Region Hannover will in Form einer Machbarkeitsstudie prüfen, ob das Baugebiet Wasserstadt auf dem ehemaligen Conti-Gelände in Limmer doch einen direkten Stadtbahnanschluss erhalten kann. Das Vorhaben beschäftigt die Planer seit mehr als zehn Jahren, war aber zwischenzeitlich mangels Wirtschaftlichkeit verworfen worden. Aber: „Die Rahmenbedingungen haben sich verändert“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region.

Für den Stadtbahnanschluss gibt noch keine verlässlichen Kostenschätzungen; im Raum steht eine Summe von bis zu 10 Millionen Euro. Bund und Land würden finanziell nur dann mit Zuschüssen helfen, wenn Wirtschaftlichkeit im Betrieb nachgewiesen wird. Das hatte die Region Hannover vor vier Jahren für zehn Streckenvarianten untersuchen lassen – allesamt mit negativem Ergebnis.

In der Zwischenzeit hat sich jedoch etwas getan. Es gibt neue Entwürfe, die im Vergleich zu früheren Planungen eine dichtere Bebauung sowie einen Siedlungsschwerpunkt weiter südlich im unmittelbaren Einzugsbereich einer vorgesehenen Haltestelle an der Wunstorfer Straße vorsehen. „Damit hat die Zahl an potenziellen Fahrgästen zugenommen, welche in einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung essenziell für einen volkswirtschaftlichen Nutzen ist“, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Verkehrsausschuss der Regionsversammlung.

Strecke führt bis Ahlem-Nord

Es gibt aus weiteren Gründen Handlungsbedarf. Die Stadt Hannover stellt Bebauungspläne auf und möchte wissen, welche Flächen sie für eine mögliche Stadtbahntrasse freihalten soll. Außerdem will die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes sämtliche Brücken über dem Stichkanal Linden sanieren, wozu auch diejenige der Wunstorf Landstraße gehört. Auch die WSV benötigt dafür Angaben zur Stadtbahn.

Verkehrsdezernent Franz hatte betont, dass die Stadtbahnstrecke nur lohne, wenn sie am Schleusengrund in Linden aus der vorhandenen Strecke der Linie 10 abzweigt, über den ehemaligen Parkplatz der Conti das Baugebiet im Süden erreicht und dann weiter bis nach Ahlem-Nord führt. Technisch wäre dies nach Angaben der Region zu bewerkstelligen.

Machbarkeitsstudie kostet 100.000 Euro

Die Machbarkeitsstudie, die von der Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region durchgeführt und 100.000 Euro kosten soll, dient nun als Basis für eine erneute Wirtschaftlichkeitsprüfung. Notwendig sind auch Baugrunduntersuchungen.

Sollte sich daraus eine Wendung der Dinge ergeben, gingen in jedem Fall noch Jahre ins Land, bis tatsächlich Stadtbahnen zur Wasserstadt führen. Einstweilen bleibt es bei der direkten Busverbindung durch die Linie 170, die seit dem Fahrplanwechsel im Dezember im Halbstundentakt das Baugebiet mit der City verbindet. Diese soll auch die Sprinterbusse der Linie 700 entlasten, die weitgehend parallel zur Linie 170 fährt.