﻿Hannovers Partyleben bekommt ab 2023 Koordinatoren

Triker wollen auch in diesem Jahr für weihnachtliche Stimmung in Burgwedel und Langenhagen sorgen

Wenn der Weihnachtsmann mit dem Trike kommt: Bereits in den vergangenen Jahren haben die GBW-Triker auf ihrer Lichterfahrt mit Weihnachtsmann, Engeln, bunten Lichtern und Süßigkeiten in Burgwedel für leuchtende Kinderaugen gesorgt. In diesem Jahr gehen sie wieder auf Tour, aber nicht nur in Burgwedel, sondern auch in Langenhagen.