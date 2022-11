﻿Ausbau des Stadtbahnnetzes: Die Linie 6 muss endlich Priorität haben

Beim Ausbau des Stadtbahnnetzes in Hannover spielt die Linie 6 in Richtung Messe/Ost bislang keine relevante Rolle, obwohl sie schon heute stark in Anspruch genommen wird. Dazu kommen bald mehr als 7000 Menschen aus dem Neubaugebiet Kronsberg-Süd. Die Zeit drängt, die Linie muss endlich Priorität bekommen, meint Redakteur Andreas Voigt.

Die Üstra bastelt längst am Stadtbahnnetz der Zukunft. Darin kommt zum Beispiel eine Anbindung an die neue MHH vor, ebenso ein Anschluss an die Wasserstadt in Limmer. Die politischen Beschlüsse für diese Vorhaben stehen allerdings noch aus. Sogar für das Umland von Hannover gibt es Pläne, etwa eine verlängerte Linie zur Pferderennbahn auf der Neuen Bult in Langenhagen.

Von einem Ausbau, einer engeren Taktung oder Verlängerung der Linie 6 ist – offiziell zumindest – nichts bekannt. Erstaunlich, denn die Linie in Richtung Messe/Ost ist schon jetzt eine der Strecken, die stark bis sehr stark in Anspruch genommen wird. Von Anwohnern aus dem Stadtteil Bemerode genauso wie von Studierenden auf der Expo Plaza. Finden dort Konzerte statt, müssen wegen des Andrangs Verstärkungszüge eingesetzt werden. Parallel entsteht in Kronsberg-Süd gerade Niedersachsens größtes Baugebiet für mehr als 7000 Menschen. Und die würden sicherlich gerne mal den Nahverkehr nutzen.

Ideen aus dem Stadtbezirk laufen bislang ins Leere

Aus dem Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode kommen schon lange Anfragen und Vorschläge, wie man die Linie 6 entlasten kann. Ob engere Taktung, mehr Wagenzüge oder eine Verstärkungslinie, wie jüngst von der FDP vorgetragen: Alle Ideen laufen regelmäßig ins Leere. Nicht umsetzbar, heißt es von der Region Hannover, die für den Nahverkehr zuständig ist.

Sitzt die Verkehrsbehörde das Thema etwa aus? Nimmt sie die Anliegen aus dem Stadtbezirk nicht ernst? Oder hat sie schlicht keine Lösung? Ein „Weiter so“ kann es jedenfalls nicht geben. Denn schon in wenigen Jahren sitzen auch die Neubürger aus Kronsberg-Süd in der Stadtbahn. Unter den aktuellen Umständen ist das Chaos dann programmiert. Die Linie 6 muss endlich Priorität haben.

Von Andreas Voigt