Gutachterlich steht seit 2019 fest, dass das Rathaus in Bemerode ein Sanierungsfall ist. Und daran wird sich erst mal nichts ändern: Im Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode räumte die Stadt jetzt ein, kein Geld für eine notwendige Komplettsanierung zu haben.

Bemerode. Das Rathaus am Bemeroder Rathausplatz ist in einem baulich so schlechten Zustand, dass nur eine Gesamtsanierung des Gebäudes sinnvoll ist, um die vielen Schäden im und am Gebäude zu beheben. Das hat die Stadtverwaltung jetzt im Stadtbezirksrat Bemerode-Kirchrode-Wülferode auf eine Anfrage der Grünen mitgeteilt. Allerdings sei diese Sanierung abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Landeshauptstadt in den kommenden Jahren, heißt es weiter. Damit wird aus einer Komplett-Sanierung des Rathauses vorerst wohl nichts werden: Im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Doppel-Haushalts 2023/2024 hatte der Rat im Dezember mehrheitlich die Bereitstellung von finanziellen Mitteln abgelehnt.